Международному олимпийскому комитету еще предстоит принять окончательное решение относительно участия России и Украины в Париже-2024.

ЖЕНЕВА (Рейтер) — Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что столкнулся с «противоречивыми позициями» России и Украины по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в следующем году.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил первый набор рекомендаций международным спортивным федерациям, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам вернуться, поскольку они были запрещены после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В обновленной версии этих рекомендаций, опубликованной в четверг, МОК заявил: «Мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями. Российская сторона хочет, чтобы МОК игнорировал войну. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал любого, у кого есть русский или русский. белорусский паспорт.

Хотя в Международном олимпийском комитете заявили, что олимпийские комитеты России и Беларуси не получат официального приглашения для участия в Играх в Париже, как другие страны, в конце этого месяца, решение об их участии будет принято позднее.

«Международный олимпийский комитет примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — сказала она.

Спортсменам из России и Беларуси было разрешено выступать на Азиатских играх в Ханчжоу как нейтральные, чтобы заработать очки для участия в Олимпийских играх в Париже.

МОК выразил сожаление по поводу того, что некоторые европейские правительства продемонстрировали «негативную реакцию» на свою позицию в отношении участия России и Беларуси.

«Мы не видели ни одного комментария от них по поводу их позиции по поводу участия спортсменов, страны которых участвуют в 70 войнах, вооруженных конфликтах и ​​других кризисах в мире», — говорится в сообщении.

Она также выразила сожаление по поводу отсутствия украинских спортсменов на чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо из-за участия россиян и белорусов.

«Трудно понять, почему украинское правительство отказывает спортсменам в возможности пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже и заставляет украинский народ гордиться ими», — заявили в МОК.

Президент МОК Томас Бах должен выступить перед СМИ 18 июля.

(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера) Под редакцией Кристиана Рэднеджа

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