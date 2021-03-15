Международные кассовые сборы: «Том и Джерри» собрали по выходным 33 миллиона долларов; «Убийца демонов» возглавил Австралию | Новости

“Том и Джерри: международная премия за 19 миллионов долларов

Анимация Warner Bros. Том и Джерри В третий уик-энд он расширился с 16 до 35 международных рынков, охватив основные регионы, включая Китай, Россию и Южную Корею, и предложив на выходные около 19,4 миллиона долларов по сравнению с 2,7 миллиона долларов на предыдущей сессии.

Подставка также открылась в Северной Америке с доходом примерно в 13,7 миллиона долларов. Добавьте к этому предложение на выходные в размере 33,1 миллиона долларов, в результате чего общая сумма составит 38,8 миллиона долларов.

Китай занял первое место в мире на рынке с ценой 12,3 миллиона долларов, заняв четвертое место после отечественных названий. За этим последовали 3,3 миллиона долларов в России, поскольку фильм возглавил чарт, игнорируя отечественный фильм. По волшебным дорогам (Смотри ниже). в Корее, Том и Джерри Он дебютировал с оценкой 694000 долларов.

Бразилия и Мексика показали хорошие результаты для фильма во второй уик-энд, сохранив первое место на обоих рынках, со снижением на 28% и приростом на 9%.

По совокупному итогу Китай возглавляет таблицу международных рейтингов, за ним следуют Россия и Объединенные Арабские Эмираты (1,1 млн долларов), Бразилия (1 млн долларов), Мексика (987000 долларов), Тайвань (937000 долларов), Сингапур (899000 долларов). и Колумбия (730 000 долл. США).

В Северной Америке Том и Джерри Это было крупнейшее открытие года и второе по величине открытие эпохи пандемии (после догмат20,2 миллиона долларов). Премьера фильма была одновременно показана на канале HBO Max в США в течение ограниченного времени – 31 день.

Том и Джерри В ближайшие недели он будет по-прежнему запущен на нескольких небольших рынках.

“Demon Slayer The Movie: Mugen Train” находится в кассах Австралии.

Японское аниме Devil Slayer: Mugen Train Запишите звездное открытие в австралийской кассе для местного дистрибьютора Madman, выбив криминальный триллер Дензела Вашингтона из Warner Bros. маленькие вещи От лидера, с первыми приобретениями, 1,86 миллиона австралийских долларов (1,44 миллиона долларов).

Фильм снят по мотивам манги. Убийца демонов: Кимэцу Но Яиба Автор Koyoharu Gotouge, который также снялся в 26-серийном японском сериале в 2019 году.

Devil Slayer: Mugen Train Это самый крупный кассовый фильм за всю историю Японии, с 37,8 миллиардами йен (355 миллионов долларов) после того, как он был выпущен там в октябре прошлого года. Фильм также был записан на рынках, включая Южную Корею и Гонконг.

в Австралии, маленькие вещи, В котором также снимались Рами Малек и Джаред Лето, упал на 969 000 австралийских долларов (751 000 долларов), что на 29% меньше, чем на первой сессии. Общая сумма после игровых выходных составляет 3,15 миллиона австралийских долларов (2,44 миллиона долларов).

Роуд-шоу криминальная драма СухойChampionship, Эрик Бана, оставался в тройке лидеров девятую неделю подряд с чистым накоплением в 436 000 австралийских долларов (338 000 долларов) и совокупной суммой в 18,8 миллиона австралийских долларов (14,6 миллиона долларов).

Научная фантастика Уровень лидераВ главных ролях Фрэнк Грилло, Мел Гибсон и Наоми Уоттс. Джо Карнахан (Первая команда, сераяОн направляет эту историю отставному офицеру спецназа, который застрял во временной петле, что приводит к его неоднократной смерти. Уровень лидера Прибывает в дома в США 5 марта с разрешения Hulu.

Хит Sony Россия хит “По волшебным дорогам” во втором турнире.

Sony Pictures выпускает международный хит “Local Hit” Конич Горбунок (По волшебным дорогам) дал Том и Джерри Он бежал за своими деньгами, что привело к его лучшим кассовым сборам во второй уик-энд пьес, но с расчетными кассовыми сборами в 3 миллиона долларов.

Фильм упал на 22% по сравнению с его стартовыми выходными, которые составляли 3,8 миллиона долларов, и в итоге намного превысил оценки, опубликованные на прошлой неделе. Общая сумма после двух выходных составляет 11,2 миллиона долларов, что является третьим по величине валовым доходом для отечественного фильма в России за последние 12 месяцев.

Семейное приключение основано на русской сказке и рассказывает историю Иоанна-дурака и его друга Жеребенка, отправляющихся в путешествие в волшебные миры.

«Дух» добавляет 1,9 миллиона долларов; Little Things добавляет 1,2 миллиона долларов

Дисней Душа Ворнер Браззерс. маленькие вещи Он продолжил свои международные операции, прибавив примерно 1,9 млн долларов и 1,2 млн долларов соответственно.

Pixar анимация Душа Лучший результат он показал в Южной Корее, прибавив примерно 700 000 долларов (снижение на 34%), и в Гонконге, где продажи выросли на 36% во второй сессии фильма, добавив 600 000 долларов и переместившись в верхнюю часть списка. офис в обл .. График работы. Далее идет Россия, с приобретениями в конце недели на общую сумму 500 000 долларов (снижение на 40%).

Общий Душа 112 миллионов долларов, в основном выплаченные Китаем (57,7 миллиона долларов на данный момент), Россией (17,2 миллиона долларов) и Южной Кореей (15,8 миллиона долларов). В настоящее время фильм демонстрируется на шести рынках, где Disney + не работает, и в следующие выходные он появится в Польше, где недавно открылись кинотеатры.

маленькие вещиОбщий доход за выходные составляет от 1,2 до 10,3 миллиона долларов. Если добавить к Северной Америке 12,9 миллиона долларов, то общая сумма в мире теперь составляет 23,2 миллиона долларов. Фильм стал лидером по кассовым сборам в Испании, где вновь открылись кинотеатры, с 140000 долларов в 134 местах.

В совокупности наиболее важными международными рынками являются Россия (3 миллиона долларов), Австралия (2,5 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (1,4 миллиона долларов). Фильм выйдет в Бразилию и Мексику 11 марта.