Международные музеи приобретают известные произведения из фонда Souls Grown Deep Foundation + другие истории

Новости арт-индустрии — это ежедневный обзор самых важных событий, происходящих в мире искусства и на арт-рынке. Вот что вам нужно знать в среду, 20 апреля.

нужно читать

Эксперты по климату призывают Британский музей расторгнуть спонсорскую сделку с BP Организованная активистской группой Culture Unstained группа ученых, археологов и других лиц призвала попечительский совет музея разорвать связи с нефтяным гигантом BP. Группа, в которую входит сэр Роберт Уотсон, бывший председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорит, что попечители «имеют возможность отклонить предложенное партнерство с BP, потому что это не будет противоречить их фидуциарным обязательствам». Другие британские музеи уже разорвали отношения с BP, включая Национальную портретную галерею в феврале. (опекун)

Третьяковская галерея в России закрывает свою галерею после жалоб Согласно отчету, Российская Третьяковская галерея внезапно остановила выставку художника Гриши Брускина менее чем через месяц после ее открытия из-за жалоб «недовольных граждан». В музее сообщили, что выставка, в которую вошли работы из российского павильона 2017 года на Венецианской биеннале, была закрыта по техническим причинам. (Москва Таймс)

Россия вкладывает 12 миллионов долларов в арт-программирование По словам Сергея Кириенко, заместителя главы администрации Владимира Путина и крупного игрока в российской культурной политике, деньги предназначались для поддержки культурных проектов, собраний и личностей, которые стали объектами санкций. Несколько международных организаций разорвали связи с российскими художниками и культурными организациями после вторжения страны в Украину. (художественная газета)

Духи выросли в глубинах произведений искусства в коллекциях зарубежных музеев — Тейт Модерн в Лондоне, Национальная галерея Мельбурна в Виктории и коллекция Пино в Париже и Венеции приобрели работы из коллекции Фонда Souls Grown Deep, которая курирует наследие ряда чернокожих южных художников из Соединенных Штатов. Это первый случай, когда бизнес фонда был размещен в учреждениях за пределами страны. (АРТньюс)

Двигатели и вибраторы

Работы современных африканских художников запустили в космос Репродукции изображений, сделанных Жаном-Дэвидом Нкотте, Мишель Икеба и Джеральдиной Тоби, будут носить крышку ракеты-носителя Ariane 5, которая выведет на орбиту первый метеорологический спутник Африки. Проект представляет собой совместную работу, организованную проектом African Space Art Project, разработанным французским благотворительным фондом ADD и европейским спутниковым агентством Eumetsat и Arianespace. (Ле Монд)

Музей американской революции получил пожертвование в размере 50 миллионов долларов Филадельфийский музей почти удвоил свои пожертвования благодаря подарку от поместья президента-основателя Г. Ф. Лайнфеста. Подарок приурочен к пятой годовщине открытия музея и 247-й годовщине так называемой «Вокруг света», положившей начало революции в Конкорде, штат Массачусетс. В музее хранится то, что считается единственным изображением палатки Джорджа Вашингтона военного времени. (Нью-Йорк Таймс)

Ив Кляйн выставит Philips на майский аукцион Синий барельеф Ива Кляйна 1961 года оценивается в сумму от 14 до 18 миллионов долларов на вечернем аукционе современного искусства Phillips в мае. титулованный Éponge Bleu Sans Titre (RE 49), работа происходит из серии «Relief éponges» и посвящена другу художника, фотографу Чарльзу Уилпу, ученику Ман Рэя. (пресс-релиз)

Bloomberg Connects — приложение для Венецианской биеннале Информация о так называемой олимпиаде Art World доступна через Bloomberg Connects, проект Bloomberg Philanthropies. Приложение, доступное для бесплатной загрузки, содержит путеводитель по 200 художникам, представленным в главной галерее Milk of Dreams, информацию о 80 национальных павильонах и карты. (пресс-релиз)

ради искусства

Ослепительное шоу дронов Drift завершило первый день предварительного просмотра Венецианской биеннале. На Венецианской биеннале зрители наслаждались прекрасным выступлением дуэта Drift. социальная жертва, где стая дронов танцевала в воздухе под звуковую сцену, созданную Доном Диабло. По заказу Aorist шоу организовано TBA21-Academy Ocean Space. (Инстаграм)

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