Международный валютный фонд заявил, что украинская экономика демонстрирует устойчивость к российскому вторжению.

Франкфурт, Германия (AP) — Экономика Украины продемонстрировала «замечательную устойчивость» после атак России на ее электроэнергетическую инфраструктуру, заявили во вторник представители Международного валютного фонда, подписав первоначальный кредит в размере 900 миллионов долларов и повысив свои оценки экономики страны. . рост.

Гэвин Грей, глава миссии МВФ в Украине, сказал, что прогноз улучшился с 1% до 3% в этом году, с минус 3% до плюс 1% в предыдущей оценке в марте.

Грей сказал, что инфляция падает, а курс гривны стабилен, несмотря на массовые разрушения в результате войны. Но он предупредил, что экономические перспективы столкнулись с «исключительно высокими рисками».

«Зимой Украина столкнулась с разрушительными атаками на свою критически важную инфраструктуру, ракетные удары продолжаются по всей стране», — сказал Грей на пресс-конференции в Интернете. «Несмотря на это, украинская экономика продемонстрировала замечательную устойчивость — экономическая активность в первом квартале сильно восстановилась, поскольку энергетическая система быстро оправилась от атак на критически важную инфраструктуру, валютные рынки стабилизировались, а инфляция начала решительно снижаться».

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Он сказал, что восстановление, как ожидается, укрепится, «по мере того, как экономика постепенно приспосабливается к условиям войны».

Объем производства в Украине сократился примерно на 30 процентов в 2022 году после вторжения России в феврале того же года.

Международный валютный фонд заявил, что украинские чиновники выполнили требования по реформированию экономической политики в рамках первого рассмотрения того, что должно было стать кредитным пакетом на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Изменения включают разработку налогового законодательства, направленного на улучшение сбора доходов и заверение доноров, которые поддерживают государственные финансы, в том, что Украина сможет оплатить свою долю финансового бремени.

Было решено выделить первый транш помощи в размере 900 млн долл. США на уровне персонала, но все еще требуется одобрение Исполнительного совета МВФ.

Положительный обзор резко контрастировал с программами МВФ в Украине до войны, которые отличались срывом сроков и отсутствием прогресса в реформировании экономики, а также сопротивлением господству политически связанных бизнесменов, известных как олигархия.

Украинские чиновники делают все возможное, чтобы показать, что они борются с коррупцией, добиваясь членства в Европейском союзе. Председатель Верховного суда страны был арестован в этом месяце по обвинению во взяточничестве, а несколько высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторы провинций и заместитель министра обороны, были уволены в январе из-за обвинений в коррупции.

Ожидается, что кредитная программа МВФ откроет путь для дополнительных кредитов и грантов на сумму 115 миллиардов долларов от союзников Украины, включая Соединенные Штаты, Европейский союз и другие члены Большой семерки богатых демократий. Помощь направлена ​​на покрытие огромного бюджетного дефицита, вызванного значительно более высокими военными расходами и потерей налоговых поступлений от регионов, оккупированных российскими войсками, а также на поддержку усилий по проведению экономических реформ.