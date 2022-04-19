Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики из-за российско-украинской войны

Вид на разрушения, нанесенные украинскому городу Мариуполь, находящемуся под контролем российской армии и пророссийских сепаратистов, 17 апреля 2022 года.

Международный валютный фонд во вторник понизил свои прогнозы глобального роста на 2022 и 2023 годы, заявив, что экономический удар от неспровоцированного вторжения России в Украину «будет распространяться повсюду».

Базирующееся в Вашингтоне учреждение теперь прогнозирует уровень ВВП мировой экономики в 3,6% в этом году и в 2023 году. Это представляет собой снижение на 0,8 и 0,2 процентных пункта соответственно по сравнению с его прогнозом, опубликованным в январе.

«Глобальные экономические перспективы резко ухудшились, в значительной степени из-за вторжения России в Украину», — заявил экономический советник МВФ Пьер-Оливье Гораншас в своем блоге во вторник, посвященном выпуску последнего доклада МВФ «Перспективы мировой экономики».

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля вместе с такими официальными лицами, как член НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Москва надеется контролировать всех своих соседей.

«Последствия войны будут распространяться повсюду, усиливая ценовое давление и усугубляя серьезные политические проблемы», — написал Горинчас в своем блоге.

Всемирный банк также понизил свой прогноз глобального роста в понедельник, теперь оценивая темпы роста на 2022 год на уровне 3,2% по сравнению с 4,1%.