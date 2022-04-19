Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики из-за российско-украинской войны

Вид на разрушения, нанесенные украинскому городу Мариуполь, находящемуся под контролем российской армии и пророссийских сепаратистов, 17 апреля 2022 года.
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Международный валютный фонд во вторник понизил свои прогнозы глобального роста на 2022 и 2023 годы, заявив, что экономический удар от неспровоцированного вторжения России в Украину «будет распространяться повсюду».
Базирующееся в Вашингтоне учреждение теперь прогнозирует уровень ВВП мировой экономики в 3,6% в этом году и в 2023 году. Это представляет собой снижение на 0,8 и 0,2 процентных пункта соответственно по сравнению с его прогнозом, опубликованным в январе.
«Глобальные экономические перспективы резко ухудшились, в значительной степени из-за вторжения России в Украину», — заявил экономический советник МВФ Пьер-Оливье Гораншас в своем блоге во вторник, посвященном выпуску последнего доклада МВФ «Перспективы мировой экономики».
Россия начала вторжение в Украину 24 февраля вместе с такими официальными лицами, как член НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Москва надеется контролировать всех своих соседей.
«Последствия войны будут распространяться повсюду, усиливая ценовое давление и усугубляя серьезные политические проблемы», — написал Горинчас в своем блоге.
Всемирный банк также понизил свой прогноз глобального роста в понедельник, теперь оценивая темпы роста на 2022 год на уровне 3,2% по сравнению с 4,1%.
Украина заключает контракты на 35%
Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и Европейский Союз ввели Несколько раундов санкций были направлены против российских банков, олигархии и энергетики.
В Международном валютном фонде заявили, что санкции окажут «серьезное влияние на российскую экономику», по оценкам которой, валовой внутренний продукт страны упадет на 8,5% в этом году и на 2,3% в 2023 году.
Однако в фонде прогнозировали более мрачную оценку украинской экономики.
«Ожидается, что в 2022 году украинская экономика сократится на 35%», — говорится в последней экономической оценке МВФ, добавив, что более точный анализ экономического удара «получить невозможно».
«Даже если война скоро закончится, гибель людей, разрушение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед», — заявили в организации.
Инфляционные страхи
В более широком смысле решение России вторгнуться в Украину усилило потрясения в мировой экономике, а также создало новые проблемы.
«Наряду с Украиной Россия является крупным поставщиком нефти, газа, полезных ископаемых, пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров привело к резкому росту их цен», — говорится в сообщении фонда во вторник.
Ожидается, что это нанесет ущерб семьям с низким доходом во всем мире и приведет к более высокой инфляции на более длительный срок, чем ожидалось ранее. По оценкам Международного валютного фонда, уровень инфляции в этом году достигнет 7,7% в США и 5,3% в еврозоне.
«Риск того, что инфляционные ожидания будут отклоняться от целей центрального банка по инфляции, растет, что побуждает политиков принимать более жесткие меры», — говорится в сообщении фонда.
Федеральная резервная система США рассчитывает повысить процентные ставки еще шесть раз в 2022 году, а Европейский центральный банк подтвердил на прошлой неделе, что завершает свою программу покупки активов в третьем квартале.
Однако это ужесточение денежно-кредитной политики может быть ускорено, если инфляция останется высокой.
Последний экономический прогноз МВФ также указывает на обеспокоенность по поводу 5 миллионов украинских беженцев, которые обратились за помощью в соседние страны, такие как Польша, Румыния и Молдова, и на экономическое давление на эти страны из-за их поддержки.
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