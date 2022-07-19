Международный валютный фонд считает, что российское газовое эмбарго может нанести серьезный ущерб Центральной Европе.

Международный валютный фонд заявил во вторник, что запрет на российский природный газ приведет к глубокой рецессии в Венгрии, Словакии, Чехии и Италии, если страны не смогут больше сотрудничать для обмена альтернативными источниками.

Исследователи МВФ заявили в Сообщение блога Некоторые страны могут столкнуться с дефицитом до 40% своего потребления природного газа в случае полного отключения российского газа.

Экономически больше всего от такого запрета пострадает Венгрия с падением ВВП более чем на 6%, а в Словакии, Чехии и Италии ВВП может сократиться на 5%, если альтернативные поставки газа, в том числе СПГ, будут запрещены. свободно течет туда, где это необходимо.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

В самом оптимистичном сценарии полностью интегрированного рынка экономический ущерб сведен к минимуму: в Венгрии падение ВВП составит более 3%, в Словакии и Италии — более 2%, а в Чехии ВВП сократится менее чем на 2%. %.

ВВП Германии сократится на 2% по самому рискованному сценарию и чуть более чем на 1% по самому оптимистичному из-за доступа к альтернативным источникам энергии и возможности сократить потребление.

Но экономическая активность Германии может снизиться на 2,7% в 2023 году, поскольку более высокие оптовые цены на газ подтолкнут инфляцию в Германии еще на 2 процентных пункта в 2022 и 2023 годах.

Пока, по словам исследователей Международного валютного фонда, европейская инфраструктура и глобальные поставки справляются с 60-процентным падением поставок российского газа с июня 2021 года. 9% по сравнению с предыдущим годом, и используются альтернативные поставки, особенно сжиженный природный газ. с мировых рынков.

«Наша работа показывает, что сокращением российского газа до 70% можно управлять в краткосрочной перспективе при наличии доступа к альтернативным поставкам и источникам энергии при более низком спросе из-за ранее высоких цен», — заявили исследователи.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Дэвида Лаудера) Под редакцией Пола Симао

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.