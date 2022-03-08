Международный кинофестиваль в Кливленде запретил два российских фильма

Кливленд. 46-й Кливлендский международный кинофестиваль объявил свою годовую программу фестиваля этого года и не включает фильмы, произведенные российскими компаниями или каким-либо образом финансируемые Российской Федерацией.

Что тебе нужно знать Кливлендский международный кинофестиваль 2022 года не будет включать фильмы производства российских компаний.

Это решение означает, что два фильма «Не оглядывайся» и «Сними кулак» не допускаются к участию в фестивале.

В рамках фестиваля будут представлены два фильма из Украины, один из которых рассказывает о борьбе народа с Россией.

В этом году фестиваль стартует 30 марта.

На кинофестивале заявили, что решение о запрете фильмов российского производства коснулось двух работ: «Не оглядывайся» и «Расслабь кулак». По данным IMDB, «Разжимая кулаки» был официально представлен Россией в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на премию «Оскар» 2022 года.

Решение о запрете фильмов было принято из-за конфликта в Украине.

«Украинская киноакадемия и Европейская киноакадемия вместе со многими украинскими артистами, режиссерами и другими призвали учреждения по всему миру прекратить культурное партнерство с Российской Федерацией», — говорится в заявлении Кливлендского международного кинофестиваля. Незаконные и жестокие действия российского правительства вызывают оспаривание во всем мире. Поскольку мы приветствуем свободу творчества и не основываем свое решение на содержании или рассказчиках какого-либо конкретного фильма, мы должны понимать, что сама свобода теперь висит на волоске в Украине».

В этом году фестиваль стартует 30 марта. В этом году в фестивале принимают участие более 300 фильмов. В то время как фильмы российского производства исключены, в фестивале примут участие два украинских фильма — «Клондайк» и «107 мам».

Международный кинофестиваль в Кливленде сообщает, что «Клондайк» — это фильм, действие которого происходит на границе между Украиной и Россией и основан на реальных событиях, связанных с войной на Донбассе и катастрофическим крушением рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году.