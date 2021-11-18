Международный кинофестиваль в Пуне: 2 декабря стартует BAF с фильмами, посвященными теме «Связь людей и выживание».

19-й Международный кинофестиваль в Пуне (PIFF) пройдет со 2 по 9 декабря. Любители кино могут максимально использовать эту возможность, поскольку онлайн-регистрация делегатов начнется с четверга, а онлайн-регистрация на фестиваль начнется. Места стартуют 22 ноября. Кинофестиваль пройдет на трех площадках — PVR Icon в торговом центре Pavillion на Сенапати Бапат-роуд, Inox в лагере и в амфитеатре NFAI на Law College Road.

«На той же неделе, когда фестиваль должен был начаться, ситуация была такова, что было необходимо его закрытие … Мы продолжили наш фестиваль в Интернете. Это коснулось не только нашего кинофестиваля, но и многих других фестивалей. были только онлайн, другие представляют собой комбинацию этих двух. Теперь, когда открыты кинотеатры и театры, мы сохраняем офлайн-часть. После этого в Мумбаи с 10 по 16 декабря пройдет 11-й Международный кинофестиваль Яшвант, а затем — сказал Джаббар Патель, директор PIFF, на пресс-конференции в среду.

Действие фильма-открытия фестиваля «Женщина» происходит в отдаленных монгольских горах. Речь идет о Дагиине, которая живет с Эруульт, ее свекровью и двумя маленькими детьми, Идером и Уджином. Иногда приходит местный мужчина, помогает ей с трудными задачами и просит переехать с ним в ближайший город, но она привязана к месту.

Среди фильмов, участвующих в «Дивизионе глобального конкурса», — «В тени Эрдема Тепегоза» (Турция), «Иностранец» режиссера Надера Сейфара (Иран), «Настоящая мать режиссера» Наоми Куасси (Япония), «Русская смерть Владимира Мирзова». и наши дорогие товарищи. Андрей Кончаловский из России. Фильм «12 * 12» режиссера Гаурав Мадана, который произвел фурор в фестивальных кругах, является индийским фильмом в категории мирового кино.

«Просматривая все эти фильмы, я понял, что суть всех фильмов — это человеческая связь и упорство человеческого выживания. Я говорю это за последние два года, мы прошли через это как группа», — сказал Самар Нахат, креативный директор PIFF.

В разделе конкурса маратхи будут показаны фильмы «Пураджа Маджитай», режиссер Макаранд Мани, Виратия, режиссер Витал Мачандра Бхосал, ПОХОРОН, режиссер Вивек Дубе, июнь, режиссер Вибхав Кхести и Сохрод Годбул, Годакат, режиссер Джагендра Ахер, Калукхасья Парамбхья. Режиссер Макаранд Так-Так, режиссер Вишал Кудале.

Фильмы на маратхи, не участвующие в конкурсе: GOTT режиссера Шайлендры Кришны, Taath Kana Гириша Мохите, Qandeel Махеша Канда, MAY FLY режиссера Кирана Нирмала и Jeevanacha Gondhal Прашанта Даттатрая Пандекара.

Ахил Бхратия Маратхи Читрапат Махамандал (ABMCM) получит пять категорий наград в конкурсе маратхи — лучшая мужская роль, актриса, режиссер, операторская работа и сценарий. Кроме того, ABMCM помогла многим из этих фильмов с их сертификатами, которые они не смогли получить во время остановки, чтобы они были отобраны на фестивале », — сказал Миджрадж Раджпосил, президент ABMCM.



Получив ошеломляющий отклик на онлайн-часть фестиваля, Вишал Шинде, заместитель директора отдела программ и фильмов PIFF, заявил, что они планируют продолжить работу в смешанном формате. «У нас есть большая фан-база за пределами страны …» — сказал он.

Шинде добавил, что на оффлайн-фестиваль ранее зарегистрированные люди смогут получить пропуск на любой из трех площадок. «Новые делегаты могут регистрироваться и получать пропуска, а также маскироваться на местах. У нас есть семь экранов, на которых аудитория с 50-процентной вместимостью сможет следовать всем необходимым инструкциям. Места будут размещены в порядке очереди. основание, с прорезями между экранами.