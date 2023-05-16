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Международный олимпийский комитет доверяет опасности, позволяя России участвовать в Олимпийских играх — NBC6 Южная Флорида

16 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Председательство в Европейском союзе призвало Международный олимпийский комитет запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх в Париже в следующем году, но в понедельник заявило, что вопрос о бойкоте блока 27 стран исключен.

Министр спорта Швеции Джейкоб Форсмид заявил Associated Press, что Международный олимпийский комитет должен пересмотреть свою позицию и разрешить россиянам и белорусам участвовать в спортивных мероприятиях в качестве нейтральных спортсменов, несмотря на войну в Украине.

Швеция председательствует в Европейском Союзе до июля. Вступление в должность позволяет любому государству-члену помочь задать тон и повестку дня ЕС для блока.

На вопрос, должны ли страны ЕС использовать угрозу коллективного бойкота, чтобы заставить МОК отступить, Форсмид сказал, что этот вариант сейчас не обсуждается.

«Нас там нет», — сказал Форсмид в кулуарах встречи министров спорта в Брюсселе. «Но я думаю, что МОК действительно рискует вызвать проблемы с доверием, если не прислушается, а также позаботится о том, чтобы ни один российский спортсмен не мог каким-либо образом представлять Россию на Олимпийских играх».

В связи с обострением отборочных соревнований к Олимпиаде следующего года Международный олимпийский комитет предпочитает разрешить россиянам и белорусам выступать в качестве нейтральных спортсменов без национальной символики. МОК, который в прошлом году рекомендовал исключить российских спортсменов из соображений безопасности, но теперь заявил, что это будет дискриминацией, предоставил окончательное решение руководящим органам каждого вида спорта.

В марте Международный олимпийский комитет заявил, что право на участие должно быть ограничено спортсменами и официальными лицами, которые активно не поддерживали войну и не имели связей с военными и службами государственной безопасности. Четких определений правомочности пока не установлено.

Хотя подавляющее большинство стран ЕС выступают против российских и белорусских спортсменов, выступающих в Париже, добиться единогласия пока не удалось. Венгрия, которая открыто выступала против санкций ЕС против Москвы, утверждая, что они наносят больше вреда европейской экономике, чем России, не поддерживает запрет.

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«Если вы пойдете и прочитаете письмо, которое было отправлено в МОК, вы заметите, что не хватает одной страны», — сказал Форсмид, который председательствовал на встрече в Брюсселе.

Форесмид поставил под сомнение способность МОК действительно гарантировать, что Париж посещают только нейтральные спортсмены.

Хотя МОК рекомендовал спортивным организациям не принимать спортсменов, работающих по контракту с вооруженными силами или силами безопасности, Форсмид сказал: «Это очень, очень трудно увидеть, потому что они настолько интегрированы с администрацией в России».

Некоторые российские спортсмены участвовали в Чемпионат мира по дзюдо В этом месяце он ранее фигурировал в заявлениях Минобороны России или Центрального армейского спортивного клуба, известного как ЦСКА, как имеющий воинские звания.

О российских спортсменах в целом Форсмид сказал: «Они часто являются государственными служащими, спонсируемыми государством или даже нанятыми военными». «Итак, это делает его очень, очень трудным».

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