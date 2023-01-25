Международный олимпийский комитет ищет способ допустить россиян к участию в Олимпиаде в Париже — NECN

В среду Международный олимпийский комитет ясно дал понять, что хочет, чтобы россияне участвовали в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных игроков, вопреки призыву президента Украины Владимира Зеленского к их полному исключению.

МОК, ссылаясь на «единую миссию» военного времени, заявил, что ни один спортсмен не должен сталкиваться с дискриминацией исключительно на основании имеющегося у него паспорта.

Международный олимпийский комитет заявил по этому поводу: «Поэтому необходимо изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях на строгих условиях». Разрешать Опубликовано после заседания Исполнительного совета. Президент МОК Томас Бах не провел свою обычную пресс-конференцию после встречи.

В МОК заявили, что в заявлении не содержится прямого осуждения России, хотя спортсменам, которые «активно поддерживали войну в Украине», грозит исключение из Парижских игр, которые открываются через 18 месяцев.

МОК привел в пример соревнования югославов на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне как «независимых спортсменов», когда страна находилась под санкциями ООН во время гражданской войны.

Желание олимпийских лидеров вступить в бой с Россией и ее военным союзником Беларусью, скорее всего, будет встречено в Киеве тревогой и гневом.

Зеленский поднял этот вопрос во вторник после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который участвовал в кампании по проведению Олимпийских игр в Париже, когда он был кандидатом в 2017 году.

«Я особо подчеркнул, что спортсменам из России не должно быть места на Олимпийских играх в Париже», — написал Зеленский в своем Telegram-аккаунте о своих разговорах с Макроном.

«Голос здравого смысла был услышан», — заявил в среду глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Наш приоритет остается прежним — защита прав и интересов наших спортсменов», — сказал Поздняков.

Совет директоров МОК встретился, чтобы формализовать позицию после серии телефонных звонков на прошлой неделе с глобальными группами олимпийских официальных лиц, спортивными руководящими органами, членами МОК и представителями спортсменов.

Несмотря на некоторое сопротивление этим призывам, в том числе со стороны Олимпийского управления Украины, МОК в среду заявил, что его заявленные цели поддерживаются «подавляющим большинством» участников.

МОК заявил, что россияне будут классифицированы как «нейтральные спортсмены» и «никоим образом не представляют свою страну или какую-либо другую организацию в своей стране». Российские спортсмены не выступали за свою страну ни на одной Олимпиаде после Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за последствий затянувшегося допингового скандала.

В то время как российским спортсменам запрещено заниматься большинством международных видов спорта, за последние 11 месяцев теннис стал наиболее ярким примером того, как россияне продолжают соревноваться без символов национальной идентичности, таких как флаги и гимны.

Однако на Открытом чемпионате Австралии напряжение вспыхнуло из-за провокационных флагов, криков и футболок в поддержку игроков из России, которые вышли в полуфинал на этой неделе. В среду Международный олимпийский комитет сообщил, что советует запретить такие выступления «на всей территории».

Один из вопросов, поднятых в Украине как деликатный вопрос, заключается в том, что некоторые российские спортсмены финансируются и поддерживаются военными и им присваиваются звания.

В олимпийском заявлении предполагалось, что на отдельные спортивные руководящие органы возлагается ответственность за то, чтобы любой российский спортсмен, поддерживающий войну, был исключен из соревнований, отстранен от соревнований и доведен до сведения Международного олимпийского комитета для дальнейших действий.

Один из возможных способов для россиян, пытающихся пройти квалификацию в Париж, — соревноваться в Азии, а не в Европе, где они столкнутся с бойкотами и враждебностью со стороны других спортсменов. В МОК заявили, что «приветствуют и ценят предложение Олимпийского совета Азии», хотя еще не приняли этот план.

Олимпийский комитет также призвал спортивные организации проявлять «полную и непоколебимую приверженность солидарности с украинскими спортсменами» при подготовке к Играм в Париже.