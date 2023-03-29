Международный олимпийский комитет поднимает российскую проблему перед спортивными федерациями

Безопасный спортивный счет Канады, возглавляемый в основном гимнастами и футболистами, должен быть данью уважения Международному олимпийскому комитету.

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Канадские спортсмены, которые десятилетиями подвергались оскорблениям и молчанию, находят свой голос и влияние, которым они обладают в залах власти в Парламентском холме, все ближе и ближе к своей цели судебного расследования несовершенной спортивной системы Канады.

Если значительная часть спортсменов мира переедет, могут ли они также повлиять на традиционно слабую реакцию МОК на российскую агрессию? На это надеются более 300 фехтовальщиков, которые во вторник опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху и президенту Международной федерации фехтования.

«ФИВБ не выполняет свой долг по заботе о спортсменах, особенно украинцах. Ваше недостаточное лидерство в наложении полных запретов на въезд в Россию и Беларусь вызывает протест спортсменов и гражданского общества во всем мире», — говорится в письме.

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Канадская фехтовальщица Габриэлла Пейдж подписала письмо, потому что хотела, чтобы спортсмены высказались в надежде, что это вызовет волнение со стороны Международной спортивной федерации и Международного олимпийского комитета. Но если написания писем было недостаточно, она не была уверена, каким будет следующий шаг.

«Очевидно, я не думаю, что русские должны ехать на Олимпиаду, но что касается бойкота, то лично я считаю это несколько экстремальным. Я думаю, что этим нужно заниматься до Олимпиады. Я не думаю, что это должно доходить до там, — сказал Пейдж.

Во вторник Международный олимпийский комитет отказался принимать решение об участии России или Белоруссии в парижской Олимпиаде 2024 года. Вместо этого они вручили гранату каждой международной спортивной федерации, опубликовав инструкции по немедленному участию россиян и белорусов в качестве нейтральных лиц. Командных видов спорта нет. Не развевается флаг. Гимн не поется. Не сторонники войны. И пожалуйста, если это не требует слишком многого, на этот раз не дури.

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Пазденяков назвал директиву «фарсом», прекрасно понимая, что многие медалисты Токио-2021 пользуются прямой поддержкой военных и будут исключены из Парижа. Он также пожаловался, что «нарушаются основополагающие принципы Олимпийской хартии».

Россия нарушила олимпийское перемирие и, следовательно, Олимпийскую хартию, вторгшись в Украину более года назад. И он продолжает нарушать Хартию, поскольку российские силы убивают невинных украинцев, в том числе спортсменов, и разрушают украинскую государственную и частную инфраструктуру, включая спортивные объекты.

В этом заключается худшее бездействие МОК. Связи российских спортсменов с их правительством и вооруженными силами страны глубоки и очевидны, но МОК играет с темой мести и исключения.

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В самом деле, если бы план МОК в отношении Парижа заключался не в том, чтобы сделать что-то еще, а в том, чтобы позволить колеблющейся делегации россиян как нейтральных участвовать в соревнованиях, это удовлетворило бы только МОК. К тому времени все выберут сторону. Многие спортсмены и некоторые правительства уже сделали это.

Министр спорта Германии Нэнси Везер назвала решение МОК во вторник «пощечиной украинским спортсменам». Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски сказал: «Российский спорт находится в централизованном управлении Кремля. Российская система не знает, что такое честная игра. Ее спортсмены не участвуют в Олимпийских играх».

Как бы то ни было, МОК заявил, что решение об участии России и Беларуси в Париже будет принято в установленном порядке. Роб Келер, канадец, возглавляющий глобальную группу по защите интересов спортсменов, считает нежелание МОК заходить так далеко до Олимпиады положительным знаком.

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«Я думаю, это в основном из-за давления со стороны других спортсменов и правительств», — сказал Коллер. «(МОК) боится что-то делать сейчас. Так что я не думаю, что это конец, потому что я знаю, что больше спортсменов выдержат это».

Global Athlete помог организовать более 300 активных и бывших фехтовальщиков, которые распространяли свое послание, и сыграл важную роль в объединении группы международных спортсменов, которые должны были обсудить это решение в среду, включая трех олимпийских золотых медалистов; Бывший чешский вратарь Доминик Гашек, итальянский прыгун в высоту Джанмарко Таммпери и украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Если это только острие копья, и растущий хор поддержит больше правительств, возможно, у МОК не будет другого выбора, кроме как открыть уши и глаза и закрыть дверь для россиян и белорусов. Но пока, по крайней мере, их встретили с распростертыми объятиями. Такое решение не может поддержать никто за пределами неопределенности МОК.