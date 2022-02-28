Международный олимпийский комитет призвал исключить Россию из Игр из-за оккупации Украины

ЖЕНЕВА. В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации исключить спортсменов и официальных лиц страны из международных мероприятий, что является серьезным шагом по изоляции и осуждению России после ее вторжения в Украину.

МОК заявил, что это необходимо «для защиты целостности Всемирных игр и для защиты всех участников».

Это решение дает руководящему органу ФИФА возможность исключить Россию из отборочного турнира чемпионата мира 24 марта. Польша отказалась играть в запланированном матче против России.

Призыв олимпийского органа распространяется и на белорусских спортсменов и чиновников, которые поддерживают вторжение России, позволяя на ее территории останавливать войска и наносить военные удары.



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МОК заявил, что действовал «с тяжелым сердцем», но влияние войны на украинский спорт было намного больше, чем ущерб, нанесенный российским и белорусским спортсменам.

Это не полный запрет МОК. Если «краткосрочное уведомление невозможно по институциональным или юридическим причинам», то команды из России и Беларуси должны соревноваться как нейтральные спортсмены без национального флага, гимна или эмблем, в том числе на предстоящих зимних Паралимпийских играх в Пекине.

МОК также отозвал свой олимпийский мандат на 2001 год для Владимира Путина и других российских официальных лиц.

Спортивные организации по всей Европе уже выступили против России в понедельник, отказавшись принимать или играть против какой-либо из команд страны.

Финляндия требует отстранения российской хоккейной команды от участия в чемпионате мира среди мужчин в мае. Швейцарская футбольная ассоциация объявила, что женская сборная не сыграет с Россией на чемпионате Европы в июле. Немецкий футбольный клуб «Шальке» заявил о решении прекратить давнее партнерство с российской государственной энергетической компанией «Газпром».

ФИФА отказалась отстранить Россию от участия в чемпионате мира на выходных. Вместо этого в качестве наказания футбольная организация заявила, что сборная страны должна выступать в качестве футбольного союза России и играть на нейтральных площадках без своего флага и гимна. Помимо Польши, следующие потенциальные противники России, Швеция и Чехия, заявили, что откажутся выступать против них.

«Шведская футбольная ассоциация разочарована решением ФИФА, но полна решимости продолжить работу с другими федерациями по отмене матчей России в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира», — говорится в сообщении «незаконного и совершенно необоснованного украинского вторжения» в понедельник.

Чемпионат мира по футболу должен начаться 21 ноября в Катаре.

В европейском клубном футболе российская команда «Спартак Москва» должна сыграть на следующей неделе в Лиге Европы против немецкого клуба «Лейпциг». Европейский руководящий орган разрешил «Спартаку» принять участие в жеребьевке 16-го тура УЕФА в пятницу, на следующий день после того, как Путин отдал приказ о вторжении.

УЕФА созвал заседание своего исполнительного комитета поздно вечером в понедельник и, как ожидается, исключит российские команды из своих соревнований на основании заявления МОК.

Является предвестником удаления российских команд из игр. В 1992 году, после санкций ООН, ФИФА и УЕФА исключили Югославию из турнира, когда на Балканах разразилась война.

Ожидается, что «Каспром» сможет расторгнуть свои спонсорские соглашения с УЕФА, за исключением попытки «Шальке» отказаться от него как от партнера. Госпром спонсирует как Лигу чемпионов, так и чемпионат Европы.

Компромисс ФИФА соответствует санкциям, введенным Спортивным арбитражным судом в декабре 2020 года, которые наказали Россию за сокрытие спонсируемого государством допинга и мошенничества и были использованы на прошлогодней Олимпиаде в Токио и зимних играх в Пекине в этом году.

Сборной России по футболу уже приходилось играть в таких условиях, если она попадала на чемпионат мира из-за допинговых скандалов. Единственный элемент наказания за войну — решение ФИФА применить условия к региональному спортивному событию — Европейским квалификационным играм.

Если 24 марта Россия выиграет у Польши, то 29 марта сборная сыграет со Швецией или Чехией.

Президент Шведской футбольной конфедерации Карл-Эрик Нильссон, старший вице-президент УЕФА, заявил в воскресенье, что ожидает от ФИФА «резкой позиции».

В воскресенье президент Польской футбольной ассоциации Чезаре Кулеса заявил, что «абсолютно неприемлемо», что ФИФА не исключила немедленно Россию из отборочных матчей чемпионата мира, и что Польша «не заинтересована в участии в этом выступлении».

Албания, еще один из будущих соперников России, также заявила в воскресенье, что не будет играть против этой страны. Россия и Албания дважды встречаются в июне в рамках футбольного турнира Лиги наций УЕФА. В эту группу также входят Исландия и Израиль.

Что касается хоккея, то руководство игры попало под давление со стороны Финляндии и Швейцарии, которые запретили России и Беларуси участвовать в чемпионатах мира в Хельсинки и Тампере в мае.

Президент Финской хоккейной ассоциации Харри Нуммела заявил в понедельник в своем заявлении, что он вел переговоры с базирующейся в Цюрихе ИИХФ, чтобы исключить две страны из международных игр.