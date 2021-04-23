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Международный олимпийский комитет утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх | Buffalo Sports

23 апреля, 2021
Boleslava Sokolova


Спортсмены демонстрируют олимпийскую форму российских спортсменов в Москве, Россия, в среду, 14 апреля 2021 года. Россия представляет на Токийские игры свою олимпийскую коллекцию, на которой не должны быть изображены какие-либо символы государства. Российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Токио как нейтральные после того, как Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года запретил России использовать свое имя, флаг и национальный гимн на любых чемпионатах мира в течение следующих двух лет из-за субсидируемого государством допинга.


Павел Головкин


Лозанна, Швейцария (AP) – Российские золотые медалисты на Олимпийских играх в Токио будут слушать музыку Чайковского в качестве альтернативы государственному гимну, который был запрещен в качестве наказания за поддерживаемый государством допинг.

Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что одобрил фортепианный концерт № 1 российского композитора Петра Чайковского для использования на Олимпийских играх в Токио в этом году и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Она была Это было предложено официальными лицами Олимпийских игр России. После первого отбора патриотическая народная песня «Катюша» была запрещена Спортивным арбитражным судом. Ранее он использовался на чемпионате мира по фигурному катанию в этом году.

В прошлом году решением Арбитражного суда по спорту в спорте российский флаг, национальный гимн и название команды были запрещены на следующих двух Олимпийских играх в рамках последней санкции за всеобъемлющую допинговую программу и сокрытие, в том числе на предыдущих Олимпийских играх и в испытательных лабораториях. в Москве и Сочи.

Команда будет известна под аббревиатурой «ОКР» Олимпийского комитета России в Токио и Пекине.

Однако флаг Олимпийского комитета страны будет использоваться вместо национального триколора. Представлена ​​форма команды. На прошлой неделе белый, синий и красный цвета ассоциировались с национальным флагом.

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