





Лозанна, Швейцария (AP) – Российские золотые медалисты на Олимпийских играх в Токио будут слушать музыку Чайковского в качестве альтернативы государственному гимну, который был запрещен в качестве наказания за поддерживаемый государством допинг.

Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что одобрил фортепианный концерт № 1 российского композитора Петра Чайковского для использования на Олимпийских играх в Токио в этом году и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Она была Это было предложено официальными лицами Олимпийских игр России. После первого отбора патриотическая народная песня «Катюша» была запрещена Спортивным арбитражным судом. Ранее он использовался на чемпионате мира по фигурному катанию в этом году.

В прошлом году решением Арбитражного суда по спорту в спорте российский флаг, национальный гимн и название команды были запрещены на следующих двух Олимпийских играх в рамках последней санкции за всеобъемлющую допинговую программу и сокрытие, в том числе на предыдущих Олимпийских играх и в испытательных лабораториях. в Москве и Сочи.

Команда будет известна под аббревиатурой «ОКР» Олимпийского комитета России в Токио и Пекине.