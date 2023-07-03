Международный Суд может замедлить кампанию Асада по нормализации | мнения

Дело против сирийского режима может и не привести сразу к справедливости для его жертв, но подорвет попытки его реабилитации.

По большей части сирийскому президенту Башару Асаду это сошло с рук. Вместо того чтобы нести ответственность за бесчисленные зверства, совершенные его режимом против мирных жителей, сирийский диктатор был занят примирением с мировыми лидерами.

Гражданская война в Сирии разразилась в 2011 году. С тех пор, вероятно, были совершены все нарушения прав человека и международные преступления по международному праву — причем неоднократно. Было время, когда это зверство и отчаянное положение мирных жителей, бегущих из Сирии, привлекли внимание всего мира. В последние годы — не так уж и много.

Поэтому неудивительно, что ответственность за зверства, совершенные в Сирии, была мимолетной. Китая, России и Сначала Соединенные Штаты каждый сорванный Усилия, чтобы позволить Международному уголовному суду, который имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, расследовать зверства в Сирии.

он был здесь Постоянный поток Это случай, когда европейские страны используют свои юридические полномочия, чтобы судить сирийских военных преступников в своих судах, хотя они и не надеются решить проблему широкомасштабного и систематического характера злодеяний, совершенных в Сирии. Канада, со своей стороны, наотрез отказалась сделать то же самое, пренебрегая судебным преследованием даже собственных граждан, присоединившихся к Исламскому государству в Сирии, за их предполагаемое участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В этом контексте реклама Особо следует отметить, что Канада и Нидерланды инициировали судебное разбирательство против Сирии в Международном суде. Оттава имеет Он сказал Он стремится возложить на Дамаск ответственность в соответствии с Конвенцией ООН против пыток «за бесчисленные нарушения прав человека, совершенные им в отношении сирийского народа с 2011 года».

Судебные слушания, вероятно, начнутся этим летом и вселят некоторую надежду на то, что тысячи сирийцев, подвергшихся жестокому обращению, покалеченных и убитых режимом Асада, не будут забыты.

Это не означает, что Асад предстанет перед международным трибуналом, который привлечет его к ответственности за чудовищные преступления. Вместо этого Канада и Нидерланды обратятся в «международный суд», чтобы обеспечить соблюдение Сирией международного права в отношении пыток.

В частности, два Они хотят, чтобы Международный суд Издание приказов о «сохранении и защите прав» сирийских гражданских лиц «в соответствии с Конвенцией против пыток, которую Сирия продолжает нарушать, а также о защите жизни и физической и психической неприкосновенности лиц в Сирии, которые в настоящее время или находятся под угрозой, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания».

Остается посмотреть, как отреагирует Дамаск. Он может полностью проигнорировать разбирательство или присоединиться к нему, пытаясь объяснить свою позицию, как Мьянма предпочла сделать, когда Гамбия подала иск в Международный суд в связи с предполагаемым геноцидом против рохинджа.

Возможный шаг Канады и Нидерландов может быть в значительной степени символическим. Но символы важны. Справедливость не всегда измеряется результатами; Процесс тоже важен. Несмотря на то, что внимание Запада сосредоточено на ситуации в Украине, дело Международного суда показывает, что Канада и Нидерланды находятся в углу жертв и выживших в результате насилия режима Асада.

Они сохраняют правосудие за зверства в Сирии живыми и отказываются забывать тысячи О гражданских лицах, которые подвергались и продолжают подвергаться пыткам в сирийских тюрьмах, очень важно.

Печальная правда в том, что Асад выиграл войну в Сирии. Хотя там более 300 тысяч сирийцев быть убитымСтраны нормализуют отношения с Дамаском. В прошлом месяце Лига арабских приветствуется Сирийский президент вернулся с распростертыми объятиями, надеясь взамен получить его сотрудничество в борьбе с торговлей наркотиками и смягчении кризиса с беженцами. Его вошедшее в поговорку возвращение также можно отнести к его близкому союзнику, президенту России Владимиру Путину, который долгое время работал над тем, чтобы сломать его международную изоляцию.

Сохранение надежды на то, что правосудие в конце концов настигнет Асада, может не помешать его политической реабилитации, но может замедлить ее. Решение о привлечении Сирии к Международному суду в связи с кампанией пыток должно помочь сократить политическое пространство, доступное для тех, кто может рассмотреть возможность сотрудничества с Асадом.

Он вынуждает их оправдываться перед человеком, возглавляющим марионеточное российское государство и машину массовых пыток, как они могли это сделать. Это также посылает сигнал другим, таким как Путин, что наша память о зверствах не имеет срока годности.

Действия Нидерландов и Канады в Международном суде означают, что Асад будет продолжать преследовать его обвинениями в зверствах. Это означает, что жертвы и выжившие в Сирии будут по-прежнему иметь значение как в общественном сознании, так и в зале международного суда.

Процесс привлечения к ответственности часто мучителен и мучительно медленен. Но из-за усилий, подобных усилиям Канады и Нидерландов, может быть, может быть, только может быть, пространство вокруг Асада однажды сожмется, и его друзья устанут общаться с военным преступником по преимуществу. Когда этот день наступит, правосудие в Сирии превратится из миража в реальную возможность.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают редакционную позицию Al Jazeera.