science

Международный Суд может замедлить кампанию Асада по нормализации | мнения

3 июля, 2023
Marfa Fedoroa

Дело против сирийского режима может и не привести сразу к справедливости для его жертв, но подорвет попытки его реабилитации.

По большей части сирийскому президенту Башару Асаду это сошло с рук. Вместо того чтобы нести ответственность за бесчисленные зверства, совершенные его режимом против мирных жителей, сирийский диктатор был занят примирением с мировыми лидерами.

Гражданская война в Сирии разразилась в 2011 году. С тех пор, вероятно, были совершены все нарушения прав человека и международные преступления по международному праву — причем неоднократно. Было время, когда это зверство и отчаянное положение мирных жителей, бегущих из Сирии, привлекли внимание всего мира. В последние годы — не так уж и много.

Поэтому неудивительно, что ответственность за зверства, совершенные в Сирии, была мимолетной. Китая, России и Сначала Соединенные Штаты каждый сорванный Усилия, чтобы позволить Международному уголовному суду, который имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, расследовать зверства в Сирии.

он был здесь Постоянный поток Это случай, когда европейские страны используют свои юридические полномочия, чтобы судить сирийских военных преступников в своих судах, хотя они и не надеются решить проблему широкомасштабного и систематического характера злодеяний, совершенных в Сирии. Канада, со своей стороны, наотрез отказалась сделать то же самое, пренебрегая судебным преследованием даже собственных граждан, присоединившихся к Исламскому государству в Сирии, за их предполагаемое участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В этом контексте реклама Особо следует отметить, что Канада и Нидерланды инициировали судебное разбирательство против Сирии в Международном суде. Оттава имеет Он сказал Он стремится возложить на Дамаск ответственность в соответствии с Конвенцией ООН против пыток «за бесчисленные нарушения прав человека, совершенные им в отношении сирийского народа с 2011 года».

READ  Украинские ученые получают спасательный круг финансирования из-за рубежа

Судебные слушания, вероятно, начнутся этим летом и вселят некоторую надежду на то, что тысячи сирийцев, подвергшихся жестокому обращению, покалеченных и убитых режимом Асада, не будут забыты.

Это не означает, что Асад предстанет перед международным трибуналом, который привлечет его к ответственности за чудовищные преступления. Вместо этого Канада и Нидерланды обратятся в «международный суд», чтобы обеспечить соблюдение Сирией международного права в отношении пыток.

В частности, два Они хотят, чтобы Международный суд Издание приказов о «сохранении и защите прав» сирийских гражданских лиц «в соответствии с Конвенцией против пыток, которую Сирия продолжает нарушать, а также о защите жизни и физической и психической неприкосновенности лиц в Сирии, которые в настоящее время или находятся под угрозой, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания».

Остается посмотреть, как отреагирует Дамаск. Он может полностью проигнорировать разбирательство или присоединиться к нему, пытаясь объяснить свою позицию, как Мьянма предпочла сделать, когда Гамбия подала иск в Международный суд в связи с предполагаемым геноцидом против рохинджа.

Возможный шаг Канады и Нидерландов может быть в значительной степени символическим. Но символы важны. Справедливость не всегда измеряется результатами; Процесс тоже важен. Несмотря на то, что внимание Запада сосредоточено на ситуации в Украине, дело Международного суда показывает, что Канада и Нидерланды находятся в углу жертв и выживших в результате насилия режима Асада.

Они сохраняют правосудие за зверства в Сирии живыми и отказываются забывать тысячи О гражданских лицах, которые подвергались и продолжают подвергаться пыткам в сирийских тюрьмах, очень важно.

Печальная правда в том, что Асад выиграл войну в Сирии. Хотя там более 300 тысяч сирийцев быть убитымСтраны нормализуют отношения с Дамаском. В прошлом месяце Лига арабских приветствуется Сирийский президент вернулся с распростертыми объятиями, надеясь взамен получить его сотрудничество в борьбе с торговлей наркотиками и смягчении кризиса с беженцами. Его вошедшее в поговорку возвращение также можно отнести к его близкому союзнику, президенту России Владимиру Путину, который долгое время работал над тем, чтобы сломать его международную изоляцию.

READ  Российский космический мусор уничтожил китайский спутник

Сохранение надежды на то, что правосудие в конце концов настигнет Асада, может не помешать его политической реабилитации, но может замедлить ее. Решение о привлечении Сирии к Международному суду в связи с кампанией пыток должно помочь сократить политическое пространство, доступное для тех, кто может рассмотреть возможность сотрудничества с Асадом.

Он вынуждает их оправдываться перед человеком, возглавляющим марионеточное российское государство и машину массовых пыток, как они могли это сделать. Это также посылает сигнал другим, таким как Путин, что наша память о зверствах не имеет срока годности.

Действия Нидерландов и Канады в Международном суде означают, что Асад будет продолжать преследовать его обвинениями в зверствах. Это означает, что жертвы и выжившие в Сирии будут по-прежнему иметь значение как в общественном сознании, так и в зале международного суда.

Процесс привлечения к ответственности часто мучителен и мучительно медленен. Но из-за усилий, подобных усилиям Канады и Нидерландов, может быть, может быть, только может быть, пространство вокруг Асада однажды сожмется, и его друзья устанут общаться с военным преступником по преимуществу. Когда этот день наступит, правосудие в Сирии превратится из миража в реальную возможность.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают редакционную позицию Al Jazeera.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *