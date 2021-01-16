Между Индией и США обострились трения из-за планируемой покупки российских систем обороны С-400

Люди, осведомленные в этом вопросе, заявили, что Соединенные Штаты проинформировали Индию о том, что они вряд ли выиграют отказ от запланированного приобретения российских систем ПВО С-400, что повышает риск санкций, аналогичных тем, которые были введены в отношении Турции за покупку оборудования.

Администрация Трампа просит индийцев отказаться от сделки на 5,5 миллиарда долларов на пять ракетных систем и предотвратить дипломатический кризис, заявив, что Нью-Дели не имеет широкого исключения из закона США 2017 года, направленного на удержание государств от покупки российской военной техники.

Люди, знакомые с обсуждениями, сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что эта позиция вряд ли изменится при администрации Байдена, которая вступит в должность на следующей неделе и обещает более жесткий подход США к России.

Индия заявляет, что ей нужны ракеты класса “земля-воздух” большой дальности, чтобы противостоять китайской угрозе. Индия и Китай были зафиксированы в конфронтации из-за спорной гималайской границы с апреля, наиболее серьезное противостояние за последние десятилетия.

Нью-Дели также заявил о своем праве выбирать свои оборонные поставки, что может стать первым пунктом разногласий с новой администрацией США.

«Индия и Соединенные Штаты имеют всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство. У Индии есть особые и отчетливые стратегические партнерские отношения с Россией», – сказал официальный представитель министерства иностранных дел Анураг Шривастава о предлагаемой покупке С-400.

«Индия всегда проводила независимую внешнюю политику. Это также относится к нашим оборонным закупкам и поставкам, которые руководствуются интересами нашей национальной безопасности».

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в связи с приобретением ею российских систем ПВО в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Представитель посольства США в Дели сообщил, что США были осведомлены о сообщениях о том, что Индия планирует закупить ракеты С-400, но указал, что поставок еще не было.

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, которые могут привести к санкциям в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом в Латинской Америке (CAATSA). CAATSA не содержит каких-либо общих положений или исключений для конкретных стран.

«Мы не принимали никаких решений о концессиях в отношении отношений Индии с Россией», – сказал агентству Рейтер представитель.

Российские официальные лица пока не дали никаких комментариев. Москва ранее заявляла, что введенные против Турции санкции незаконны и проявляют высокомерие по отношению к международному праву.

Первоначальный взнос в 2019 г.

В 2019 году Индия внесла первоначальный платеж в размере 800 миллионов долларов в счет российской сделки, и ожидается, что первая партия ракетных батарей будет поставлена ​​в конце этого года.

Россия традиционно была крупным поставщиком оружия в Индию, но в последние десятилетия индийское правительство обратилось к США и Израилю за новыми самолетами и беспилотниками.

Официальные лица США считают, что у Дели еще есть время пересмотреть свое решение и что карательные меры не начнутся, пока сделка с русскими не будет «завершена».

Вашингтон сказал Нью-Дели, что, если Индия приобретет С-400, это повлияет на то, как ее системы будут взаимодействовать с американским военным оборудованием, которым располагает Индия, и поставит под угрозу будущие поставки оружия, такие как современные боевые самолеты и вооруженные дроны, по мнению сознательных людей. По теме.

«Маловероятно, что Индия обойдет санкции, если закупка С-400 будет завершена», – сказал Ричард Руссо, специалист Центра стратегических и международных исследований. в Вашингтоне.

По его словам, результат может зависеть от того, как продвигается оборонное сотрудничество между Индией и США, добавив, что Индия работает с Вашингтоном над безопасностью в Азии больше, чем когда-либо, и это может быть смягчающим фактором.