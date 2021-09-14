Межзвездный документальный сериал Disney Plus

Капитан НАСА Крис Кэссиди Скриншот : межзвездный

Признаемся, мы любим космические шоу и фильмы –первый человекА также Ad Astra, А также для всего человечества Премьера прошла в тот же 14-месячный период, что и «Три праздника в одном». Итак, мы готовы к дебюту нового сериала Disney Plus, посвященного НАСА, даже если мы Не сильно пострадали правильные типы. но это последние предложения, Шестисерийный документальный сериал названный межзвездный Премьера которого состоится 6 октября На самом деле это звучит интереснее, чем множество текстов Серия Space Group: Импульсная подготовка к космическому полету – это частично ремонтная миссия, частично заключительная квест. В этом первом взгляде на серию вы встретите команда Астронавтам, инженерам, авиадиспетчерам и специалистам НАСА было поручено отремонтировать оборудование стоимостью 2 миллиарда долларов.

опух Оценка, выполняя изрядное количество Поднимите в этом трейлере ? Конечно, но это то, что должны делать хорошие марки набухания и трейлеры. Этот документальный сериал создан совместными усилиями. t несколькими способами; Он был Снято с Скоростные агентства по всему миру, в том числе В Космический центр Джонсона в Хьюстоне, Европейское космическое агентство в Кельне, Японское агентство аэрокосмических исследований за пределами Токио, и Российское космическое агентство в Звездном городке (нет не это). межзвездный Капитан НАСА Крис Кэссиди продолжает свою последнюю миссию, направляясь на Международную космическую станцию. Работайте с космонавтами и другими специалистами по ремонту альфа-магнитного спектрометра (AMS).

Наряду с Кэссиди, в сериале используются интимные кадры, видеозаметки и живые кадры, чтобы познакомить нас с Лука Пармитано из Европейского космического агентства; Астронавт НАСА Дрю Морган, ; Эмили Нельсон, летный директор AMS, Десятый руководитель полета в НАСА ; Хизер Бергман, директор по приборам AMS для выхода в открытый космос НАСА ; Профессор Самуэль Тинг, лауреат Нобелевской премии за открытие субатомных частиц и изобретатель AMS; и Кен Боллвег, менеджер проекта AMS, которые сотрудничали s Профессор Тинг сосредоточился на опыте AMS с момента ее создания 25 лет назад.

межзвездный Он От производства компании Fulwell 73 Productions (которую вы можете узнать как Джеймс Корденс) для Disney +. Сандерленд, пока я не умру А также Я болт Режиссер Бен Тернер руководит и исполнительным продюсером Fulwell 73.

Полный документальный сериал из шести частей будет доступен 6 октября на Disney Plus.