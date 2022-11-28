Мелани Джоли хочет сделать выговор послу России за ее твиты

Оттава —

Министр иностранных дел Мелани Джоли поручила своему министерству отозвать посла России из-за сообщений в социальных сетях, направленных против ЛГБТ.

На днях посольство России в Оттаве написало в Твиттере и Телеграме, что Запад навязывает России семейные ценности, и что в семьи могут входить только мужчина, женщина и дети.

Посольство разместило изображения скрещенного радужного флага и православных символов Адама и Евы. Она осудила Канаду за «смешение понятий индивидуальной сексуальной ориентации и универсальных прав человека» и повторила старые клише о сексуальном насилии над детьми.

Первый пост появился 24 ноября, всего через несколько дней после того, как пять человек были убиты в результате стрельбы в гей-баре в Колорадо.

Твиты появились после того, как Россия расширила свой запрет на подвергание детей так называемой гей-пропаганде, а это означает, что теперь власти могут преследовать россиян за действия, которые, по их словам, могут склонить взрослых к тому, чтобы стать геями или трансгендерами.

Канада была в числе 33 стран, подписавших совместное заявление с осуждением закона, что побудило посольство отказаться от него.

В посольстве заявили, что «наша страна не вмешивается во внутренние дела Канады» и добивается «такого же уважительного отношения к законотворческому процессу в России».

Несмотря на обширную документацию о преследовании ЛГБТК в России, включая насильственные исчезновения в Чечне, посольство утверждает, что «в России нет дискриминации в отношении прав сексуальных меньшинств и других меньшинств».

В ответ на первый твит министр спорта Паскаль Сент-Онж, лесбиянка, осудил обращение России с ЛГБТК как «позор и посягательство на основные права человека».

Российское посольство ответило фотографией семьи российских императоров Романовых и попросило Сен-Онжа «пожалуйста, узнайте и объясните, как вы пришли в этот мир».

На семейном фото изображен последний император России Николай II, его жена и их пятеро детей, которые были убиты революционерами-большевиками в 1918 году.

Посольство не сразу ответило на запрос объяснить твит.

Мария Попова, профессор Университета Макгилла, специализирующаяся на восточноевропейской политике, сказала, что не считает этот пост важным политическим заявлением.

«Я думаю, что они пытаются сообщить, что у Романовых не было бы пятерых детей, если бы они были геями. Я думаю, это буквально то, что они пытаются сказать», — сказала она.

В офисе Джули говорят, что листовки должны быть отозваны.

«Неудивительно, что русские снова выбрали ненавистную пропаганду», — написала ее пресс-секретарь Маева Прото.

«Мы абсолютно не можем терпеть эту риторику и даже последующий комментарий к ответу министра Сент-Онжа. Это атака на канадские ценности принятия и терпимости».

Если Министерство внутренних дел Канады отзовет посла Олега Степанова, то это будет уже третий раз, когда министерство сделает это в этом году.

Либеральное федеральное правительство ранее заявило, что не планирует закрывать российское посольство, поскольку хочет сохранить свое дипломатическое присутствие в Москве.

Попова, заведующая кафедрой европейского права в кабинете Жана Монне, говорит, что российское правительство все чаще использует христианскую националистическую риторику, включающую «конфликт мировоззрений» с Западом.

О российском вторжении в Украину она сказала: «Права ЛГБТ на самом деле являются огромным катализатором этой войны».

«Они продолжают говорить о том, что в Украине есть солдаты-геи, и это часть загрязнения Украины Западом», — сказала она. «Это часть повествования, которое они используют, чтобы представить войну как оборону, что, конечно же, не так».

Попова сказала, что Россия, вероятно, пытается посеять раскол везде, где только может.

«Это также попытка внести некоторую поляризацию в западную аудиторию, (и) зарядить энергией людей, которые могут найти это сообщение привлекательным, и побудить их быть более откровенными», — сказала она.

«Российские дипломаты на данный момент отлично умеют распространять язык ненависти и откровенную ложь, которая, как им известно, является ложью».



Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 28 ноября 2022 года.