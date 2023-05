Мелли рассказывает о 25-м министре обороны > Министерство обороны США > Новости Министерства обороны

В конце прошлого года Эш Картер, занимавший пост 25-го министра обороны, скончался в своем доме в Бостоне.

Вчера в Вашингтоне в рамках Проекта специальных конкурентных исследований состоялась встреча Эша Картера по инновациям и национальной безопасности — форум, на котором ряд экспертов обсудили пути расширения сотрудничества в интересах национальной безопасности.

Мероприятие, продолжавшееся целый день, завершил председатель Объединенного комитета начальников штабов сухопутных войск генерал Марк А. Милли, который поделился своим мнением о влиянии Картера на национальную безопасность и министерство обороны.

«Мне выпала большая честь тесно сотрудничать с госсекретарем Картером во многих случаях на протяжении многих лет, и я могу засвидетельствовать вам, что он был великим патриотом, истинным патриотом и великим американцем», — сказал Милли. «Первое, о чем я думаю, когда думаю об Эше Картере, — это его человечность. Он, конечно, был физиком и ученым, но, что более важно, он был просто замечательным человеком. со всеми. Он был позитивным и оптимистичным, и он действительно хорошо общался.

Более того, сказал Остин, Картер был преданным государственным служащим.

«Процесс принятия решений Эша Картера всегда основывался на благополучии и безопасности мужчин и женщин в военной форме», — сказал Милли. «Он был невероятно талантлив в преодолении бюрократических проволочек и ускорении бюрократии, чтобы улучшить жизнь наших солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев».

Одним из примеров, по его словам, является машина с противоминной защитой от засады, которая использовалась в Афганистане и Ираке. В то время эту идею выдвинул министр обороны Роберт Гейтс, но именно Картер, тогдашний заместитель министра обороны по закупкам, технологиям и логистике, довел ее до конца.

«Я была свидетельницей этого», — сказала Милли. «Его работа, работа Эша Картера, спасла жизни американцев на поле боя, в том числе и мою».

В этом году впервые проводится биржа Эша Картера по инновациям и национальной безопасности. Жена Картера, Стефани, помогла организовать мероприятие. Согласно веб-сайту мероприятия, цель обмена заключалась в том, чтобы объединить «пионеров и поборников инноваций» для «укрепления сотрудничества в интересах национальной безопасности».

Милли сказал, что в подобных усилиях преуспел сам Картер.

«Возможно, его величайшим наследием является то, что вооруженные силы США должны безотлагательно внедрять новые технологии, брать на себя риски и думать о творческих решениях наших проблем», — сказал Милли. «Секретарь Картер была очень дальновидной, всегда говорила о генеративном ИИ. [artificial intelligence] … Он был тем редким человеком, который мог понимать и говорить как о науке, так и о политике новых технологий».

Милли сказал, что видение Картера и его стремление к инновациям изменили направление деятельности вооруженных сил США, сделав их более компактными и умными.

«Я думаю… Эш Картер инстинктивно понял, что мы находимся в разгаре самого фундаментального изменения в характере войны в истории человечества», — сказал Милли. «И он также понимал, что ставки слишком велики. В конечном счете, речь шла о предотвращении войны великих держав и сохранении основанного на правилах международного порядка, который поддерживал мир великих держав в течение последних 80 лет».

По словам Милли, сегодня и Китай, и Россия стремятся разрушить этот мировой порядок в своих интересах, и это лучше всего понял Картер.

«И у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать нашим интересам и нашему образу жизни», — сказал Милли. «Но мы должны помнить, что война ни с тем, ни с другим не является ни неизбежной, ни неизбежной. И мы должны продолжать сдерживать войну великих держав, которая была главной целью карьеры Эша Картера. И это то, что двигало Эшем Картером».

Сегодня, сказал Милли, Соединенные Штаты продолжат сдерживать войну великих держав, подготовившись и показав миру свою готовность. Это, по его словам, было одним из «основных принципов» Картера.

«Готовность к будущему, также известная как модернизация, — это то, что признавал Эш Картер, — сказал Милли. «И он понимал, что мы находимся в переломном моменте в истории человечества, когда мы являемся свидетелями фундаментальных изменений в характере войны».

Хотя природа войны всегда будет оставаться неизменной — желание одной нации навязать свою волю другой, — способы ведения войн изменились и будут меняться в будущем.

Например, во время Второй мировой войны нацистская Германия первой успешно объединила новые технологии, такие как самолеты, колесные машины, гусеницы и радио, и использовала это в своих интересах.

«Они взяли эти технологии и объединили их в способ ведения войны — немецкий способ ведения войны — способ ведения войны, который позволил им… захватить Европу за 18 месяцев», — сказал Милли.

По словам Милли, Соединенные Штаты, Советский Союз и союзники против нацистской Германии окончательно застряли. Но первоначальное владение нацистами технологией дало им раннее преимущество.

«Сегодня мы находимся в сравнительном моменте», — сказал Милли. И Эш Картер был одним из немногих, кто понял это очень рано. Он знал, что у нас может не быть 18 месяцев, чтобы нарастить производство и создать армию, когда разразится следующая война между великими державами. Он знал, что мы должны быть готовы сейчас. , мы должны были быть готовы в будущем».

Теперь задача состоит в том, чтобы найти наилучшее сочетание методов, объединенных с правильной подготовкой, доктриной и организационной структурой. По словам Милли, некоторые из этих технологий, в том числе проверенные коммуникации, биотехнологии, искусственный интеллект, интеллектуальное производство и 3D-печать, были отмечены Картером на раннем этапе.

«Много лет назад министр Эш Картер поручил вашим военным разработать эти технологии, — сказал Милли. «И это окупается сегодня. Вы видите это в армии с многопрофильной оперативной группой и дальним огнем. Вы видите это в морской пехоте с береговым полком. Вы видите это на флоте. с опытом работы на Пятом флоте в районе действий Центрального командования с военно-морскими кораблями и подводными лодками без пилота. И вы видите это в ВВС».

Мейли сказал, что все эти концепции были инициированы Эшем Картером. Сегодня перед вооруженными силами США стоит задача использовать новые технологии и интегрировать их в способ ведения войны, который дает Соединенным Штатам тактическое и стратегическое преимущество над противниками.

«Мы делаем это, чтобы предотвратить войну. Чтобы добиться этого, мы должны работать слаженно, объединив усилия», — сказал он. В первый день следующей войны мы должны быть полностью интегрированы и способны маневрировать в пространстве и времени в быстро меняющейся, высокотехнологичной и быстро меняющейся среде. [while] Оставаясь невидимым и в постоянном движении. И [if we] Сделай это, мы можем победить. Но самое главное, если ваш враг узнает об этом, вы будете сдержаны».

По словам Милли, для продолжения этих усилий министерство обороны приступило к третьей итерации своей совместной боевой концепции — первая версия была разработана Картером.

Милли также призвал участников мероприятия вновь согласиться с видением Картера об армии лучших из лучших, основанной на заслугах.

«Все в этой комнате прямо сейчас, все, кто смотрит это, все в форме, мы все должны придерживаться Эша Картера», — сказал Милли. «Мы всегда должны помнить, что приносим присягу Конституции, и Эш Картер никогда не позволит нам забыть об этом».

Милли сказал, что Картер понял, что в Америке и вооруженных силах США такие различия, как раса, религия, пол или социальный статус, не имеют значения.

«Важно ваше стремление, ваш талант», — сказала Милли. «Важно то, что вы американец. Эша Картера заботили ваши заслуги, ваши навыки, ваши знания, ваши качества. Он понимал и жил этим. И он знал, что о вас будут судить по содержанию вашего характера. к идее Америки. Эш Картер был тем, кому мы все должны пытаться подражать». Что бы он ни отстаивал, мы должны посвятить себя идее Америки. , и это всегда будет нашей Полярной звездой».