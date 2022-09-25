Мелони станет премьер-министром, пока голосуют итальянцы

Итальянцы ожидали избрания правой коалиции

Мелони станет первой женщиной-премьер-министром страны

Досрочное голосование после краха правительства Драги

РИМ (Рейтер) — Итальянцы проголосовали в воскресенье на выборах, которые, как ожидается, восстановят самое правое правительство страны со времен Второй мировой войны и проложат путь Джорджии Мелони к тому, чтобы она стала первой женщиной-премьер-министром.

Когда две недели назад были опубликованы последние опросы общественного мнения, правая коалиция во главе с Итальянским братством Мелони, казалось, была готова к явной победе.

Но с учетом того, что за две недели до выборов на избирательных участках произошло отключение электроэнергии, все еще есть место для удивления.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Опросы открылись в 7:00 (05:00 по Гринвичу), и голосование будет продолжаться до 23:00 (21:00 по Гринвичу), когда опросы общественного мнения будут опубликованы.

Однако сложные расчеты, требуемые гибридным пропорциональным законом о выборах по первому месту, означают, что может пройти несколько часов, прежде чем станет известен состав нового мини-парламента.

«Да здравствует демократия», — сказал Маттео Сальвини, лидер Лиги, один из главных союзников Мелони, когда он голосовал в Милане в воскресенье утром.

Мелони будет явным кандидатом на пост премьер-министра как лидер коалиции, в которую также входит бывший премьер-министр Сильвио Берлускони Forza Italia.

85-летний Берлускони также проголосовал в Милане в одном из своих образцовых двубортных костюмов. Ожидалось, что Мелони проголосует в своем родном городе Риме позже в тот же день.

Один житель рома сказал, что надеется, что правые победят.

«У левых, насколько я слышал, нет серьезных заявлений и одних партий, а у правых по крайней мере есть коалиция», — сказал избиратель по имени Паоло.

По предварительным данным, в полдень по местному времени явка составила около 19%, что в целом соответствовало общенациональным выборам 2018 г. Были предположения, что значительное число итальянцев предпочтут не голосовать после сдержанной летней кампании.

Даже если будет окончательный результат, маловероятно, что следующее правительство вступит в должность до конца октября, поскольку новый парламент не соберется до 13 октября.

Рост Мелони

Победа стала максимальным заметным подъемом Мелони, партия которого на последних общенациональных выборах в 2018 году набрала всего 4% голосов.

45-летняя Мелони преуменьшает постфашистские корни своей партии как крупной консервативной группы. Она пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск, поскольку экономика сильно пострадала от роста цен.

Первые за более чем столетие осенние общенациональные выборы в Италии вылились в распри между партиями, которые в июле свергли широкое правительство национального единства премьер-министра Марио Драги.

Италия имеет историю политической нестабильности, и следующий премьер-министр возглавит 68-е правительство страны с 1946 года и столкнется с множеством проблем, в частности с ростом цен на энергоносители.

За результатом голосования также будут следить с тревогой в европейских столицах и на финансовых рынках.

Лидеры Европейского союза, стремящиеся к единству после российского вторжения в Украину, опасаются, что Италия станет более непредсказуемым партнером, чем при бывшем главе Европейского центрального банка Драги.

Что касается рынков, то постоянно возникают опасения по поводу способности Италии справиться с долговой нагрузкой в ​​размере около 150% ВВП.

(1 доллар = 1,0252 евро)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Автор Кейт Вейр, монтаж Джейн Мерриман и Сьюзан Фентон.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.