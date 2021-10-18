Владимир Путин поздравил Team Spirit с победой в Dota 2 The International 10, отправив записку. TSpirit добился наивысшего успеха в истории киберспорта.

Успех Владимира Путина в современном мире как политического представителя России огромен на протяжении десятилетий. Он много лет служил в России-матушке, прежде чем заняться политической карьерой.

В Team Spirit Золушка бежала из нижней сетки. Они победили OG, Virtus Pro, Secret и, наконец, PSG.LGD, чтобы поднять Aegis of Champions.

Meltdown и Торонто-Токио уничтожили всех с первого дня попадания в нижнюю сетку. Итак, к моменту выхода в гранд-финал они уже наметили конечную цель.

Призовой фонд международного чемпионата по Dota 2 составляет 40 миллионов долларов.

Мечта стать лучшим в мире для многих недостижима. Spirit Bois добился невозможного с первой попытки.

Обращение Владимира Путина с поздравлением Team Spirit с победой на TI. https://t.co/2eL1p1nAoy pic.twitter.com/yL7gOWGqt5 – Викрем Редди (@wykrhm) 18 октября 2021 г.

Они заработали 18,2 миллиона долларов после сокращений в менеджменте и на мероприятиях. Из 16 команд только 3 получают награды в любой форме.

Владимир Путин уже некоторое время переводит экономику страны в современную эпоху. В Правительство России признает киберспорт как математическая система.

В записке президента Путина говорилось: