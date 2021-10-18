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«Меморандум Владимира Путина»; Владимир Путин поздравил Team Spirit с победой в Dota 2 TI10

19 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Владимир Путин поздравил Team Spirit с победой в Dota 2 The International 10, отправив записку. TSpirit добился наивысшего успеха в истории киберспорта.

Успех Владимира Путина в современном мире как политического представителя России огромен на протяжении десятилетий. Он много лет служил в России-матушке, прежде чем заняться политической карьерой.

В Team Spirit Золушка бежала из нижней сетки. Они победили OG, Virtus Pro, Secret и, наконец, PSG.LGD, чтобы поднять Aegis of Champions.

Meltdown и Торонто-Токио уничтожили всех с первого дня попадания в нижнюю сетку. Итак, к моменту выхода в гранд-финал они уже наметили конечную цель.

Призовой фонд международного чемпионата по Dota 2 составляет 40 миллионов долларов.

Мечта стать лучшим в мире для многих недостижима. Spirit Bois добился невозможного с первой попытки.

Они заработали 18,2 миллиона долларов после сокращений в менеджменте и на мероприятиях. Из 16 команд только 3 получают награды в любой форме.

Владимир Путин уже некоторое время переводит экономику страны в современную эпоху. В Правительство России признает киберспорт как математическая система.

В записке президента Путина говорилось:

Членам Team Spirit Club – победителям чемпионата мира 2021 года, чемпионата мира по Dota-2

Дорогие друзья!

Поздравляем с заслуженной победой на The International-2021 – Dota-2 World Championship. Впервые в истории российский Team Spirit выиграл это престижное соревнование. Я хорошо справился!

На пути к финалу вы проявили отличное лидерство и солидарность. В решающей битве, которая была настоящим испытанием характера и навыков, я смог сосредоточиться. В решающий момент вы вырвали преимущество у соперников. На самом деле доказано, что наши киберспортсмены всегда стремятся к лучшему и могут покорить любые высоты.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Президент России Владимир Путин »

TI10 حقول поля

PSG.LGD в третий раз подавился в финале TI Grand Final.

Меню TSpirit состоит из:

  • К “ЯторуМолярчук (Украина)
  • Александр “ТоронтоТокиоХертак (Россия)
  • Магомед »КрахХалилов (Россия)
  • Мирослав »СмотретьКолпаков (Украина)
  • Ярослав »МибушкаНайднов (Россия)
  • Айрат »тихийГазиев (Россия)
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В результате победы на TI10 участие правительства России в киберспорте может увеличиться. С добавлением виртуальной серии к зимним Олимпийским играм в Токио-2020 открываются многочисленные возможности.

Короче говоря, гуляния продлятся еще несколько дней в Team Spirit Camp. Добиться звания «лучшего в мире» непросто.

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