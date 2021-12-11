Меморандум о взаимопонимании с Российским университетом: The Tribune India

Меморандум о взаимопонимании (MoU) был подписан между Fine Professional University (LPU) Индии и Южно-Российским федеральным университетом (SFedU) в рамках 28 межправительственных соглашений (G2G), коммерческих и других соглашений / Меморандума о сотрудничестве. Понимание, подписанное в период председательства Российской Федерации, о визите Владимира Путина в последнюю Индию. Сотрудничество посвящено академической и исследовательской деятельности, обмену академической информацией, программам обмена студентами и преподавателями. Меморандум о взаимопонимании был упомянут в версии «Частного брифинга министра иностранных дел» Министерства иностранных дел (правительство Индии), сделанного на 21-м ежегодном саммите Индия-Россия, проходившем в Нью-Дели. Президент Российской Федерации Владимир Путин находился в Нью-Дели для важных переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.

Ежегодный праздник начался

Джаландхар: Ежегодный двухдневный фестиваль Apeejay Pinnacle 2021 с большим энтузиазмом стартовал в техническом кампусе Института менеджмента и инженерии Apeejay. Паргхат Сингх, министр спорта, высшего образования и по делам NRI Пенджаба, был главным гостем на церемонии открытия. Праздник начался с восхищения Ганеша Ванданы. Изюминкой мероприятия стал гламурный показ мод «Fusion Folks». В них сочетаются индийская ткань и дизайн с западным влиянием. Церемония открытия завершилась захватывающим представлением народного танца — бхангра, в котором мальчики и девочки поразили публику своими зажигательными танцевальными движениями. Доктор Раджеш Баджа, директор Технического института менеджмента Абиджай призвал студентов делать все возможное и настойчиво для всестороннего развития их личности. Студенты продемонстрируют свое мастерство в 38 мероприятиях.

Гостевая лекция по Talent Mgmt

Университет DAV организовал гостевую онлайн-лекцию на тему «Управление талантами» для студентов факультета коммерции, делового администрирования и экономики (CBME). Д-р Джитика Награт, доцент, приветствовала докладчика. Света Шарма, опытный тренер и педагог по управлению талантами. Она рассказала о компаниях, которые стали первопроходцами благодаря своим выдающимся усилиям в области управления человеческими ресурсами. Вице-канцлер д-р Джаспер Риши, регистратор д-р К.Н. Каул и декан академической науки д-р Р.К. Сет поздравили отдел с инициативой. Светлана рассказала студентам, как управление талантами является полезным инструментом для привлечения и удержания рабочей силы. Наконец, д-р Гириш Танежа, координатор, выразил благодарность.

Размещение двигателя в HMV

Семь учеников Ханса Раджа Махилы Маха Видьялая получили место в Академии Знаний с пакетом стипендий в размере 2 лакха в год. Директор профессор Аджай Сарин поздравил студентов и камеру размещения Джагджит Бхатиа. Она рассказала, что учениками являются Рия Сетхи, Пуджа из B.Voc Web Technology and Multimedia и Деванши, Сравни, Шрути, Радхика и Вайшали из BCA. Директор доктор Аджай Сарин сказал, что в течение первых шести месяцев они будут проходить оплачиваемую стажировку в компании, после чего будут приняты на работу в качестве сотрудников после завершения обучения. Пакет будет составлять 2 лакха рупий в год.

Читайте дальше, чтобы зажечь организованное мероприятие

Клуб Аль-Фааз Инженерно-технологического института DAV организовал мероприятие под названием «Прочтите, чтобы сжечь» в комнате для семинаров института. Мероприятие было разделено на две категории: для возрастной группы «до 18 лет» и «от 18 лет». Дивья Шарма из ИТ-отдела в третьем семестре заняла первое место за свою блестящую работу. Ритика Шайни заняла 2-е и 3-е место из 5-го класса ИТ, а Намит Сачдева из 5-го класса ECE соответственно в возрастной группе «18+». Бхавянши, Гунджан Бунгар и Твинкл заняли соответственно первое, второе и третье места в возрастной категории до 18 лет.

Правительство национального согласия по сквошу посетило промышленный объект

Университет GNA организовал производственный визит в компанию Solitaire Infosys Pvt. Ltd., Мохали, для студентов, изучающих информатику. Пасьянс Infosys Pvt. Ltd. является поставщиком услуг в области информационных технологий. Отраслевые эксперты обсудили различные текущие проекты компании и будущие тенденции на ИТ-рынке, такие как искусственный интеллект, сети, машинное обучение, а также потребности промышленности в растущем мире. Интерактивная сессия между студентами и экспертами длилась два часа, а вопросы студентов решали специалисты Solitaire Infosys Pvt. ООО «Производственные визиты являются неотъемлемой частью профессиональных курсов, таких как BTech», — сказал д-р Викрант Шарма, декан (инженерия).

Маниша сияет в академических кругах

Маниша Шарма из Lyallpur Khalsa College Джаландхар занял первое место на экзаменах на степень магистра управления туризмом Университета Гуру Нанак Дев — второй семестр с результатом 545 из 600, а Нитиш занял третье место с оценкой 515 в том же классе. Об этом сообщил в пресс-релизе директор колледжа, доктор Гурбиндер Сингх Самра. TNS