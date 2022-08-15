Менеджер по рекламе Apple хочет удвоить доход от рекламы с помощью новой рекламы на iOS

По словам репортера Bloomberg Марка Гормана, Apple стремится значительно расширить свой рекламный бизнес и уже изучила возможность добавления рекламы в приложение iPhone Maps, а также другие потенциальные расширения на горизонте.

Этот сдвиг может быть частично вызван недавним изменением структуры отчетности компании, пишет Горман в своей книге. информационный бюллетень по электронной почте На этой неделе вице-президент Apple по рекламе Тодд Терези несколько месяцев назад начал подчиняться непосредственно директору по обслуживанию Apple Эдди Кью. Он также написал, что Терези планирует увеличить доходы Apple от рекламы с 4 миллиардов долларов в год до двузначных миллиардов.

Как отмечает Горман, реклама уже является частью стратегии Apple, но она ограничена по масштабу и в определенных местах. Самая традиционная реклама, которую вы увидите в приложении Apple, — это реклама акций и новостных приложений. Там вы увидите медийную рекламу точно так же, как на новостных сайтах — снаружи и внутри историй.

Apple также ведет агрессивную рекламную деятельность в App Store, позволяя разработчикам платить за ключевые позиции в результатах поиска. И недавно компания запустила рекламу в своем сервисе Apple TV, но только на Friday Night Baseball.

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Но, по словам Гормана, у рекламы Apple появятся новые ограничения. Например, в App Store реклама будет выходить за пределы результатов поиска на сегодняшнюю курируемую домашнюю страницу и страницы со списками отдельных приложений.

Apple также может размещать рекламу в приложениях «Подкасты» и «Книги» или даже расширять телерекламу за пределы спортивного контента с новыми уровнями подписки. а нет Хулу или Дисней+.

Apple давно в сфере рекламы, так или иначе, но не все ее начинания в этой сфере были успешными. В 2010 году Apple представила сеть iAd Network, которую сторонние разработчики приложений могут использовать для показа рекламы в своих собственных приложениях. яблоко iAd прекращено в 2016 годуА рекламные сети других компаний стали опорой разработчиков приложений для iPhone и iPad.

Недавно Apple нарушила несколько из этих планов рекламных сетей, представив Прозрачность отслеживания приложений Политика, которая требует, чтобы все сторонние приложения запрашивали разрешение пользователей перед использованием определенных методов отслеживания, которые собирают и обсуждают данные этих пользователей в нескольких приложениях.

Собственные приложения Apple не используют эти конкретные методы отслеживания, поэтому им не нужно отображать одни и те же запросы разрешений.

Ни Apple, ни информационный бюллетень Bloomberg не сообщают, планирует ли Apple изменить курс в связи с тем, что она снова расширяет свои собственные предложения.