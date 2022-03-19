Менеджер «Челси» Абрамович передал контроль над компанией в день, когда он вторгся в Украину, свидетельствуют документы: Standard Sports

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в зале Высокого суда в центре Лондона, 31 октября 2011 года. [Reuters]

Британские корпоративные документы показывают, что российский бизнесмен Роман Абрамович передал контролируемую им компанию с инвестициями в десятки миллионов долларов менеджеру футбольного клуба «Челси» в день, когда Россия вторглась в Украину.

Владелец «Челси» Абрамович уже второй раз передает свои активы близкому партнеру до того, как в этом месяце Великобритания и Европейский союз ввели против него санкции.

После того, как Великобритания изначально медленнее, чем Соединенные Штаты и Европейский союз, ввела санкции после вторжения 24 февраля, британские законодатели пожаловались, что правительство дает олигархии время для вывода своих активов из страны до того, как будут объявлены какие-либо ограничения.

Абрамович не ответил на запросы о комментариях, оставленные «Челси» и его пресс-секретарем. Представитель британского правительства не ответил на запрос о комментариях.

55-летний Абрамович стал одним из самых влиятельных российских предпринимателей в основном в сфере нефти и алюминия во время хаоса, последовавшего за распадом Советского Союза в 1991 году. Forbes в прошлом месяце оценил его состояние более чем в 13 миллиардов долларов.

Великобритания и Европейский союз ввели санкции, такие как замораживание активов, в отношении Абрамовича и сотен российских физических и юридических лиц, нацеленных на людей, обвиняемых в поддержке президента России Владимира Путина.

Абрамович отрицал тесные связи с Путиным.

Проведенный агентством Рейтер анализ корпоративных документов в Лондоне и Амстердаме показал, что Абрамович ранее числился «бенефициарным владельцем» кипрской Ervington Investments Limited.

Документы показали, что компания инвестировала как минимум в восемь компаний, включая крупнейшую в России поисковую систему «Яндекс».

Согласно заявлению Лондонской фондовой биржи, 24 февраля менеджер «Челси» Юджин Тененбаум, которого на сайте клуба называют одним из «ближайших партнеров Абрамовича», взял на себя полный контроль над «Ирвингтоном». Ни Великобритания, ни Евросоюз, ни США не ввели санкции против Тененбаум.

В заявлении Тененбаума агентству Reuters говорится, что его компания купила Ervington Investments у фонда, которым ранее владела компания Abramovich & Sons.

Он сказал, что покупка у фонда под названием Norma Investments соответствует законам и правилам. Тененбаум отказался сообщить, сколько он заплатил за долю.

«Irvington — это компания, с которой я работал много лет, — сказал он. «Я очень хорошо знаю инвестиции компании и ее сотрудников, и покупка Ervington дает мне возможность продолжать работать в этом бизнесе под моим контролем, на себя и на благо сотрудников».

движение активов

Лондонские юристы заявили, что этот шаг означает, что активы, принадлежащие Ирвингтону, не будут подлежать замораживанию в отношении других активов Абрамовича.

Согласно документам компании, после начала войны Абрамович передал контроль над двумя компаниями своим деловым партнерам.

Также в первый день нападения России на Украину, которое Москва называет спецоперацией, Абрамович передал Norma Investments другому партнеру, Дэвиду Давидовичу, свидетельствуют британские корпоративные документы.

Отчет Нормы был впервые опубликован The Wall Street Journal и подтвержден документами.

Рейтер не смог сразу связаться с Давидовичем для комментариев.

Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта, заявив, что он получил выгоду от сделок с российским правительством и специальных налоговых льгот.

Британское правительство заявило, что Evraz, сталелитейная компания, крупнейшим акционером которой является Абрамович, может внести свой вклад в войну против Украины и поставлять сталь для российских танков. Evraz опроверг это, заявив, что поставляет сталь только для инфраструктуры и строительства.

Британское правительство не вводило санкции против Evraz. Управление финансового надзора Великобритании приостановило продажу акций, котирующихся на лондонской бирже, после введения санкций против Абрамовича.

Компания заявила, что Тененбаум был среди 10 членов совета директоров Evraz, которые ушли в отставку 11 марта из-за санкций Абрамовича.

Чемпион Европы Абрамович выставил «Челси» на продажу 2 марта, но после объявления санкций клуб начал действовать по специальной лицензии и теперь фактически контролируется британским правительством.

Несколько потенциальных покупателей «Челси» подтвердили свою заинтересованность в дедлайне первого раунда торгов в пятницу.

Отношения закончились

57-летний Тененбаум родился в Украине, когда она была частью Советского Союза, и был членом совета директоров «Челси» в течение 19 лет. Ранее он занимал должность начальника отдела корпоративных финансов в «Сибнефти», нефтяной компании, которую Абрамович продал в 2006 году.

Тененбаум сказал в своем заявлении, что он не согласен с тем, как публично описали Абрамовича. Когда британское правительство ввело санкции против Абрамовича, оно заявило, что он десятилетиями был близким союзником Путина.

«Я надеюсь, что несправедливые меры, примененные к г-ну Абрамовичу, будут пересмотрены», — сказал он. «К сожалению, как гражданин Великобритании и из-за новых правил я не могу продолжать работать с ним лично».

Ervington служил инвестиционным инструментом для Абрамовича не менее восьми лет. Он был среди инвесторов, вложивших 600 миллионов долларов в Яндекс в 2020 году, которые вложили деньги в Via, приложение для совместного использования.

Согласно веб-сайту Chelsea, Тененбаум переехала в Канаду в молодом возрасте и ранее работала в бухгалтерской фирме KPMG в Торонто, Москве и Лондоне.