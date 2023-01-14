Менендес обещает заблокировать план продажи истребителей Турции

Но в заявлении, написанном для СМИ офисом Менендеса и полученном Politico, сенатор сказал, что не изменил своего мнения.

«Я категорически против предложения администрации Байдена продать Турции новые F-16», — говорит Менендес, критикуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он продолжает «подрывать международное право, игнорировать права человека и демократические нормы и вести себя тревожно и дестабилизируя». «Турция и против соседних союзников по НАТО».

Президент продолжил: «Пока Эрдоган не прекратит свои угрозы, не улучшит свою репутацию в области прав человека дома, включая освобождение журналистов и политическую оппозицию, и не начнет вести себя как надежный союзник, я не соглашусь на эту продажу». F-Deal 35 продан в Грецию.

Человек, знакомый с ситуацией, сказал, что Менендес заявил Белому дому еще в декабре, что не поддержит массовую передачу.

Представитель Госдепартамента заявил, что они не комментируют потенциальные военные продажи до тех пор, пока об этом не будет официально сообщено Конгрессу.

The Wall Street Journal также сообщила, что сделка по продаже истребителей будет зависеть от того, позволит ли Турция вступить в НАТО Швеции и Финляндии, против чего выступила Анкара, поскольку две страны подали заявку на членство в прошлом году. Неясно, заставит ли Менендеса отказаться от оппозиции соглашению, прокладывая путь для вступления Турции.

Другой человек, знакомый с потенциальной продажей, сказал, что Госдепартамент обсуждал сделку с законодателями совсем недавно, на этой неделе, но не было принято никаких решений об официальном уведомлении Конгресса о том, что администрация планирует двигаться вперед.

Перспектива продажи истребителей Турции разозлила некоторых высокопоставленных законодателей из собственной партии Байдена, которые говорят, что обеспокоены замедлением Анкарой расширения НАТО, вторжениями в воздушное пространство Греции и скатыванием страны к авторитаризму.

Законодательство об обороне, принятое Палатой представителей прошлым летом, включало положение, в основном поддержанное демократами. Ограничить продажу F-16 Турции. Положение было исключено из компромиссного законопроекта, который в конечном итоге попал на стол Байдена.

Хотя Сенат не принял собственного решения, сен. Крис Ван Холлен (D-Md.) и др. стремились перекрыть продажу истребителей Турции.

Швеция и Финляндия ждали одобрения на вступление в НАТО с тех пор, как в мае прошлого года была официально подана заявка. Турция отказалась присоединиться, сославшись на отказ Швеции экстрадировать четырех человек, которые, по словам Анкары, поддерживали попытку государственного переворота 2016 года и укрывали курдов, которых Турция считает членами террористической группировки.

Турция добивалась замены истребителей в США с 2019 года, когда Вашингтон Исключение Анкары из многонациональной программы F-35 Закупить ЗРК российского производства.