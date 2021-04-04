Деградация в западной системе Иллюстрация: Лю Жуй / gt

Вернется ли “холодная война”? Элиты и политики в стратегической сфере стали все более серьезно относиться к этому вопросу после того, как президент США Джо Байден объявил о создании «Альянса демократий». После китайско-американских переговоров на Аляске 19 марта New York Times охарактеризовала визит государственного советника Китая и министра иностранных дел Ван И на Ближний Восток и его встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым как попытку сформировать «коалицию авторитарных властей». «Мир становится все более разделенным, – говорится в заявлении. – На отдельные лагеря, если не чисто идеологические, и как Китай, так и Соединенные Штаты надеются привлечь сторонников».

Соединенные Штаты всегда придерживались мировоззрения «холодной войны» во время и после «холодной войны». Байден ясно заявил об этом на своей первой президентской пресс-конференции 25 марта, когда он описал вызов, брошенный Китаем и Россией, как «битву между полезностью демократий в двадцать первом веке и авторитарными режимами». Стратегия Альянса Байдена укрепила и менталитет холодной войны, и ее действия одновременно, пытаясь заставить мир поверить в неизбежность холодной войны.

«Но почти невозможно разделить мир на два отдельных лагеря, потому что мир – это не только США и Китай. В мире много стран и множество международных организаций, и они по-разному оценивают направление международного развития. – сказал Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Университета иностранных дел Китая, для Global Times.

Объективная правда об упадке мягкой силы США доказывает, что режим холодной войны, которого хотели США – лагерь автократии против лагеря демократов – не стал бы преобладающей ценностью в мире. Бедность, расовая дискриминация, распад демократии и экономический застой, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты дома, не могут быть решены путем разделения мира на два лагеря. Более того, ни один из союзников США не захочет следовать за США по всем вопросам или становиться на сторону Китая. Конечно, у Соединенных Штатов есть своя мощь, но им не следует переоценивать свою абсолютную мощь.

За мышлением холодной войны стояла идея попытаться разрешить внутренние разногласия в западном обществе, подняв внешние вызовы. В результате Вашингтон не может сосредоточиться на решении своих внутренних проблем, и климат, который затрудняет работу с другими странами по глобальным вопросам. «Самый эффективный способ справиться с желанием Соединенных Штатов разделить мир – это установить многоуровневое равновесие в разных направлениях». Он указал на меня.

Роберт Каган назвал Соединенные Штаты в своей книге «опасной страной». Опасная нация: место Америки в мире с первых дней до начала двадцатого века. точно. Дипломатическая политика США становится все более иррациональной, делая страну опасной. При разработке любой политики он смотрит на Китай. Придется ли всем странам встать на сторону США и Китая в разработке политики и экономическом развитии?

Американские и западные политики, страдающие политической амнезией, похоже, забыли, что идеологическая оппозиция 1947 года принесла миру. Это вызвало длительное противостояние между Востоком и Западом, препятствовало целостному развитию мира, вызвало разделение Германии, Кореи и других стран, спровоцировало локальные войны. Когда безопасность и выживание становятся главным приоритетом, как мы говорим о развитии?

В эпоху холодной войны два лагеря были изолированы друг от друга и образовывали параллельные рынки, что оказало неизмеримое негативное влияние на развитие мировой экономики. Эволюция глобальной экономики от модели «двух лагерей» и «трех миров» до нынешнего массового и единого разделения труда, которое охватывает регионы и политические системы и охватывает почти все страны, является одним из величайших достижений экономической глобализации. Поскольку страны все больше зависят друг от друга в рыночных предложениях, производстве и разделении труда, новая холодная война неизбежно приведет к краху производственной цепочки и потерям для обеих сторон.

Менталитет холодной войны и принуждение других стран к стороне не свидетельствует о силе Соединенных Штатов. Однако, как заявил Bloomberg в статье под названием «Холодная война между США и Китаем будет иметь более двух сторон», «эти идеологии холодной войны не могут заменить [US’] Беспорядочная реальность ». Короче говоря, менталитет холодной войны не восстановит упадок мягкой силы США.