«Меня тошнит» — стало вирусным селфи Илона Маска с российской телеведущей на ЧМ-2022

Захват заголовков — обычное дело для генерального директора Twitter. Илон Маск. Мистер Маск уже какое-то время находится на первых полосах почти всех новостных изданий на планете после него. Продал Твиттер И он стал генеральным директором гиганта социальных сетей. Однако в день финального матча с Кубок мира В 2022 году Илон Маск попал в заголовки по неправильным причинам, и теперь он несет на себе основную тяжесть онлайн-критики.

Илон Маск Он был на трибунах финала чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходил между Аргентина И Франция. Во время финала генеральный директор Tesla сфотографировался с российской телеведущей. Ведущую зовут Наиля Аскер-Заде. Он был санкционирован западными странами, такими как Великобритания и Канада, из-за продолжающейся российско-украинской войны. Заде — 35-летняя гражданка России, предположительно состоящая в отношениях с российским банкиром Андреем Костиным, еще одним лицом, находящимся под санкциями.

Мне не грустно, а вот это:

Илон Маск был замечен с пропутинской российской телеведущей, находящейся под санкциями, на финале чемпионата мира по футболу в Катаре. pic.twitter.com/QnflW7LXLk — Йоханнес ван Лохем (Johannes Lochem) 19 декабря 2022 г.

Эта противоречивая фотография сделана в то время, когда Маск уже был распят с точки зрения общественного мнения, настроенного против него после его недавних выходок в Твиттере, когда основатель SpaceX принял несколько спорных решений в своем повседневном управлении Твиттером.

Реакция фанатов на селфи Илона Маска с пророссийской телеведущей на ЧМ в Катаре

Общественное мнение в Твиттере настроено против Илона Маска с тех пор, как он взял на себя управление делами. Это связано с политикой, которую миллиардер проводил и пытался проводить в свое время в качестве генерального директора компании социальных сетей.

Во-первых, в кампании «Пятница свободы», в ходе которой он «помиловал» ранее запрещенных ультраправых деятелей в Твиттере и аккаунтах Твиттера. Дональд Трамп И Канье Вест Среди прочего восстановлен.

После этого Маск заявил о своем намерении сделать это Монетизация старых бесплатных сервисов Twitter. Наконец, он также заблокировал аккаунты критически настроенных журналистов в Twitter. Кроме того, пребывание Маска на посту генерального директора Twitter также началось с протестов. Увольнение более 50% сотрудников.

Масла в огонь подливает простое изображение генерального директора Tesla как карающего российского деятеля. Вот как Twitter отреагировал на изображение.

Илон Маск делает селфи с ведущим российским правительственным пропагандистом Нелией Аскер-Заде в Катаре. Она подруга Андрея Костина, частного банкира, находящегося под санкциями Путина. pic.twitter.com/9HH9m1oa93 — Михаил Голуб (@golub) 19 декабря 2022 г.

Он оказался не в том месте и не в то время, когда эти люди фотографируют Путина, «принца» Джареда Кушнера и мадам Максвелл Эпштейна.. Верно?? я расхохотался — Пригородный сквирт Ганн (RizzoFrankie) 19 декабря 2022 г.

Слушай, чувак, бедняга продолжает получать фотографии этих ужасных, ужасных людей. Это продолжается, остановить это невозможно. Что ты можешь сделать? — пиратский мастер (@pirateprentice3) 19 декабря 2022 г.

Это вызывает у меня рвоту. Моральное разложение без конца. — Мартин Дэйв (@MartinDev4) 19 декабря 2022 г.

Как видно из этих твитов, пользователи платформы недовольны действиями Маска и поспешили его обвинить. Большинство людей прибегали к саркастическим комментариям, высмеивая согласие 51-летнего мужчины нажать на Заде.

Он в игре с тысячами людей. Это умно, но вы не можете проверить всех, кто запрашивает фотографию. Изображение не подразумевает принадлежность или согласие. — Элрик (@fansbabyboy) 19 декабря 2022 г.

Справедливости ради, знал ли он, кто она такая? Она не знаменита. — Хорек Ой (@ HP15195638) 19 декабря 2022 г.

Хотя ряд аккаунтов в Твиттере вызвали его, были и те, кто его защищал.

«Он в игре с тысячами людей. Он умный, но вы не можете проверить всех, кто просит фото. Фото не означает ассоциацию или согласие», — указал один человек.

«Справедливости ради, он знает, кто она такая? Она не настолько знаменита», сказал другой.

Дуэль в пустыне.

Я не мог просить лучшей игры. Невероятный геймплей от 🇦🇷 & 🇫🇷!!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0 — Илон Маск (@elonmusk) 18 декабря 2022 г.

Илон Маск был там Лионель МессиАргентина выиграла Килиан МбаппеСборная Франции поднимает Кубок мира 2022. Он высоко оценил элитное качество футбола, сыгранного между двумя командами. Сообщение из его аккаунта в Twitter.