Бывший лидер Германии Ангела Меркель говорит, что ее решение уйти с поста канцлера в прошлом году стоило ей власти в отношениях с Россией в месяцы, предшествовавшие ее вторжению в Украину.

«Ощущение было очень ясным: «С точки зрения силовой политики вы выиграли», — сказала Меркель в недавнем интервью немецкому журналу Der Spiegel. По словам инсайдера. «Для этого [Russian President Vladimir] Для Путина важна только власть.

Меркель уйдет с поста канцлера в декабре 2021 года после 16 лет пребывания на этом посту. Менее чем через три месяца после его официальной отставки Россия вторглась в Украину, начав войну, которая длится уже девять месяцев.

«Все знают, что осенью ее не станет, потому что у меня нет энергии для реализации своих идей», — сказал он. Об этом сообщает The Guardian..

В последние месяцы своего пребывания в должности летом 2021 года Меркель заявила, что ей и президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось организовать переговоры между ЕС и Путиным по поводу напряженности в отношениях с Украиной.

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Меркель также отметила, что Путин решил включить министра иностранных дел России Сергея Лаврова в свою последнюю встречу с ней в августе 2021 года, хотя они уже встречались друг с другом ранее.