Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в понедельник, что Кремль находится всего в нескольких днях от открытия скандального газового крана. «Северный поток-2» будет перекачивать природный газ напрямую с материковой части России в Германию, полностью минуя Польшу и Украину в Балтийском море. Официальные лица США категорически возражали против проекта стоимостью 7,95 млрд фунтов (11 млрд долларов), но этим летом «хромая утка» Ангела Меркель заключила сделку с президентом США Джо Байденом, которая укрепила зависимость Европейского союза от российского газа.

Обе страны согласились ответить на любые попытки Кремля оказать давление на Европу, контролируя поток газа по трубопроводу.

Но эксперты предупредили, что Великобритания может по-прежнему столкнуться с проблемой нормирования газа, поскольку Европа прочно находится в руках президента России Владимира Путина.

Правительство Великобритании объявило о планах поэтапного отказа от газовых котлов для сокращения выбросов парниковых газов, но газ по-прежнему играет важную роль в отоплении домов и в промышленности по всей стране.

По мере приближения зимы растет беспокойство по поводу того, что Великобритании может быть трудно удовлетворить свой спрос на газ, при этом некоторые эксперты заявляют, что Великобритания «более уязвима к кризису поставок газа», чем другие страны Западной Европы.

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