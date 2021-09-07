Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в понедельник, что Кремль находится всего в нескольких днях от открытия скандального газового крана. «Северный поток-2» будет перекачивать природный газ напрямую с материковой части России в Германию, полностью минуя Польшу и Украину в Балтийском море. Официальные лица США категорически возражали против проекта стоимостью 7,95 млрд фунтов (11 млрд долларов), но этим летом «хромая утка» Ангела Меркель заключила сделку с президентом США Джо Байденом, которая укрепила зависимость Европейского союза от российского газа.
Обе страны согласились ответить на любые попытки Кремля оказать давление на Европу, контролируя поток газа по трубопроводу.
Но эксперты предупредили, что Великобритания может по-прежнему столкнуться с проблемой нормирования газа, поскольку Европа прочно находится в руках президента России Владимира Путина.
Правительство Великобритании объявило о планах поэтапного отказа от газовых котлов для сокращения выбросов парниковых газов, но газ по-прежнему играет важную роль в отоплении домов и в промышленности по всей стране.
По мере приближения зимы растет беспокойство по поводу того, что Великобритании может быть трудно удовлетворить свой спрос на газ, при этом некоторые эксперты заявляют, что Великобритания «более уязвима к кризису поставок газа», чем другие страны Западной Европы.
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Украинский эксперт Майкл Маккей раскритиковал администрацию США за участие в проекте, опасаясь, что это могло также способствовать сильному вооружению России Россией.
В воскресенье он написал в Твиттере: «Президент Байден совершил ошибку, присоединившись к колеблющейся канцлеру Меркель в соглашении о завершении российского военного проекта« Северный поток – 2 »- без консультации с Украиной.
«НАТО расколото на Восток и Запад из-за этого шокирующего разоблачения США.
Путин и #RussiaInvadedUkraine получили неожиданную помощь.
Ранее этим летом Маккей заявил, что президент Путин вооружил «Северный поток – 2», чтобы защитить свои интересы в Европе.
Этот шаг также привел к резкому росту цен на газ.
Однако Кремль категорически отверг обвинения и вместо этого продал «Северный поток – 2» как способ обеспечить потребности Европейского Союза в энергии.
«Мы не можем не повторить, что« Северный поток – 2 »- это чисто коммерческий проект, направленный на существенное повышение энергетической безопасности Европы», – заявил в прошлом месяце официальный представитель российского правительства Дмитрий Песков.
25 августа немецкий суд постановил, что государственные «Газпром» и «Северный поток-2» должны передать часть контроля над трубопроводом на территории ЕС.
Согласно законам ЕС компании, которые производят и распределяют газ на территории ЕС, не могут ограничивать доступ третьих сторон к инфраструктуре.
Правила фактически вынудят Россию выставить на аукцион свои газотранспортные мощности.
После ввода в эксплуатацию «Северный поток-2» сможет транспортировать около 55 миллиардов кубометров, что вдвое увеличит объем газа, поступающего в Германию из России.
И, несмотря на переход Германии к возобновляемым источникам энергии для преодоления климатического кризиса, сохранение доступа к российскому газу поможет стране постепенно отказаться от угля и инвестировать значительные средства в ветряные и солнечные фермы.
В статье, которую он написал для журнала Foreign Policy, Стивен Гросс, директор Центра европейских и средиземноморских исследований при Нью-Йоркском университете, написал: «Для удовлетворения потребностей в электроэнергии богатой промышленно развитой страны с помощью энергии ветра и солнца, а также хранилищ потребуется время. , инвестиции и государственные работы.
«В результате природный газ стал важной, но скрытой опорой Energiewende – способом, позволяющим Германии постепенно отказаться от угля и ядерной энергетики».