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Меркель поздравляет Олафа Шульца с победой на выборах

29 сентября, 2021
Toma Kulikov

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается уйти из политики.

Фотографии ДеФоди | Фотографии ДеФоди | Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера соперничающей Социал-демократической партии Олафа Шольца с успехом его партии на выборах, сообщил в среду официальный представитель правительства.

«Канцлер Олаф Шольц поздравил в понедельник с успехом на выборах», – говорится в заявлении, сообщает Reuters.

Комментарии Меркель по результатам выборов публикуются впервые с воскресенья. Предварительные результаты показали, что Социал-демократическая партия Она узко победила консервативный блок Меркель – Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.. Социал-демократы получили чуть более четверти голосов, а ХДС-ХСС – чуть менее 25%, согласно предварительным результатам.

Однако при отсутствии явного большинства ни у СДПГ, ни у ХДС-ХСС, обеим сторонам приходится вступить в длительные переговоры с двумя основными небольшими партиями Германии – зелеными и борющейся за бизнес СвДП – по формированию трех -партийное коалиционное правительство.

Результат был плохим для альянса ХДС-ХСС, политической силы, которая доминировала в политике Германии в течение многих лет.

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Традиционная лояльность и существующие симпатии между основными партиями усложнят формирование любой коалиции: Партия зеленых предпочитает союз с СДПГ, а не с ХДС-ХСС, а СвДП предпочитает альянс с ХДС-ХСС, а не с СДПГ.

Хотя две основные политические силы в Германии – СДПГ и ХДС – Христианско-социальный союз – могли бы достичь большинства в парламенте, если бы они объединили свои силы, и партии фактически управляли вместе в рамках так называемой «большой коалиции». В последние годы нет большого аппетита к продолжению такой договоренности.

Подробнее: Социал-демократы с небольшим перевесом обыграли коалицию Ангелы Меркель на исторических выборах в Германии

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В настоящее время немецкие избиратели могут ждать недели или даже месяцы, прежде чем сформировать новое правительство. Тем временем Меркель останется временно исполняющим обязанности канцлера. Если она все еще будет в должности 17 декабря, она будет канцлером Германии дольше всех со времен Отто фон Бисмарка, опередив Гельмута Коля, срок пребывания в должности которого длился более 16 лет. Бисмарк, «железный канцлер» Германии служил с 1871 по 1890 год.

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Хотя многие эксперты по Германии ожидают, что переговоры будут долгими и сложными, Шульц заявил в понедельник, что альянс должен быть сформирован до Рождества.

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры ХДС Армин Лашет признал в воскресенье, что результаты выборов разочаровали блок, заявив своим сторонникам, что «мы не можем быть удовлетворены результатами выборов», согласно Reuters. Перевод.

«Мы сделаем все возможное, чтобы построить правительство во главе с консерваторами, потому что теперь немцам нужна будущая коалиция, которая модернизирует нашу страну», – добавил он.

Небольшие немецкие партии, приходящие на переговоры о коалиции с позиции силы, вероятно, будут добиваться уступок от своих более крупных коллег, чтобы согласиться на любое коалиционное соглашение. Во вторник «Зеленые» и Свободная демократическая партия уже провели предварительные обсуждения.

Аналитики говорят, что такой подход, при котором более мелкие стороны обсуждают свою позицию на переговорах, прежде чем говорить с более крупными сторонами, является новым.

«Это изменение исторической нормы, когда крупнейшая партия подстрекает к переговорам с более мелкими потенциальными партнерами», – сказал в понедельник в записке по Европе Мэтью Оксенфорд, европейский аналитик Economist Intelligence Unit.

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