Меркель поздравляет Олафа Шульца с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера соперничающей Социал-демократической партии Олафа Шольца с успехом его партии на выборах, сообщил в среду официальный представитель правительства.

«Канцлер Олаф Шольц поздравил в понедельник с успехом на выборах», – говорится в заявлении, сообщает Reuters.

Комментарии Меркель по результатам выборов публикуются впервые с воскресенья. Предварительные результаты показали, что Социал-демократическая партия Она узко победила консервативный блок Меркель – Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.. Социал-демократы получили чуть более четверти голосов, а ХДС-ХСС – чуть менее 25%, согласно предварительным результатам.

Однако при отсутствии явного большинства ни у СДПГ, ни у ХДС-ХСС, обеим сторонам приходится вступить в длительные переговоры с двумя основными небольшими партиями Германии – зелеными и борющейся за бизнес СвДП – по формированию трех -партийное коалиционное правительство.

Результат был плохим для альянса ХДС-ХСС, политической силы, которая доминировала в политике Германии в течение многих лет.

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Традиционная лояльность и существующие симпатии между основными партиями усложнят формирование любой коалиции: Партия зеленых предпочитает союз с СДПГ, а не с ХДС-ХСС, а СвДП предпочитает альянс с ХДС-ХСС, а не с СДПГ.