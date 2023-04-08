Мероприятие Кубка мира отменили, так как федерация отклонила предложение относительно российских спортсменов

ВАРШАВА (Рейтер) — Кубок мира по фехтованию в Польше был отменен местной федерацией после того, как Международная федерация спорта отклонила предложение подписать заявление российских и белорусских спортсменов против вторжения в Украину.

Польская федерация фехтования (PZS) отменила турнир Кубка мира среди женщин, запланированный на 21-23 апреля в Познани, после того, как Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе в прошлом месяце отменила запрет на участие спортсменок из России и ее союзника Беларуси.

«Мы хотели, чтобы все игроки и сотрудники, которые посетят наш чемпионат мира, подписали заявление о том, что они выступают против режима Владимира Путина», — заявил в пятницу агентству Рейтер генеральный секретарь PZS Яцек Слопски.

«Они выступают против агрессии России и Беларуси против Украины и того, что в настоящее время они не являются профессиональными военными и не работают ни в каких других службах безопасности ни в одной из этих стран.

Он добавил: «К сожалению, Международная федерация фехтования отклонила наши внутренние процедуры и не разрешила использовать какие-либо внутренние процедуры только для соблюдения процедур, установленных Всемирной федерацией, и это неприемлемо для нас».

Решение FIE побудило Федерацию фехтования Украины (NFFU) заявить, что она будет бойкотировать все мероприятия с участием россиян и белорусов, в то время как сотни фехтовальщиков публично выступили против решения FIE в открытом письме.

Организаторы в Германии и Дании также отменили мероприятия FIE.

Слупски сказал, что они могут обжаловать решение Конгресса FIE в Спортивном арбитражном суде (CAS) и получили поддержку от других стран.

«Мы получили много теплых слов и поздравлений от многих западных стран, и что наша позиция была очень смелой… и что они присоединяются к нашей твердой официальной позиции», — сказал Слупский.

«Эти скандинавские страны — это в основном Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Мы ждем подтверждения от Германии и Франции. Думаю, Испании и Португалии», — сказал он.

«Мы не исключаем совместного иска в суде (CAS) в Лозанне и обжалования решения Конгресса FIE».

Репортаж Кобы Стезики и Анны Влодарчак-Симчук в Варшаве, сценарий Ритики Шармы в Бангалоре, редактирование Тоби Дэвиса

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