Мероприятие по запуску Microsoft Windows 11 – это «6D Music Experience» с бесплатным NFT.

Сегодня Microsoft запускает Windows 11 по умолчанию, и компания обещает «первое в своем роде мероприятие по потоковой передаче 6D» с участием Аллена Стоуна и Тейта Макрея. Я не совсем уверен, что такое «музыкальный опыт 6D», но Веб-сайт Microsoft Просмотр нескольких камер во время потоковой передачи и до бесплатного Windows 11 NFT.

Microsoft описывает свою операционную систему Windows 11 NFT как «уникальный криптографический токен, который живет в вашем цифровом кошельке и открывает ценные возможности и вознаграждения». Опять же, я не уверен, какие ценные испытания и награды это откроет, но мы узнаем в 20:00 по восточному времени / в 17:00 по тихоокеанскому времени, когда Поток запуска Windows 11 Езжайте прямо.

Мероприятия по запуску Windows обычно проходят в Нью-Йорке, но с начала пандемии Microsoft не проводила никаких личных мероприятий. Вместо этого Microsoft Предлагать бесплатное мороженое Windows 11Рекламные ролики транслировались на экранах Таймс-сквер, а культовый отель Дубая Бурдж-Халифа озарился брендом Windows 11.

Windows 11 технически Он был запущен вчера, 4 октября.Microsoft довольно рано начала выпускать новую операционную систему. Новые устройства запускаются сегодня с предустановленной Windows 11, и Microsoft ожидает, что все существующие подходящие устройства с Windows 10 получат бесплатное обновление до Windows 11 к середине 2022 года.