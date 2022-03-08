Мероприятие Apple, посвященное производительности: смотрите анонсы в прямом эфире для iPhone SE, Mac Studio и iPad Air

Одна из самых интересных историй об Apple за последние два года была связана с ее чипами. В 2010 году Apple объявила, что ее первый iPad будет оснащен чипом под названием A4, который команда компании разработала специально для своих устройств. В то время мой iPhone работал нормально, но Ее амбиции в чипсах были бездоказательны.

Перенесемся в наши дни: iPhone не только является одним из самых популярных потребительских товаров в мире, но и оснащен более поздним чипом A-серии. Apple также использовала эту технологию в других своих устройствах, включая Apple Watch, AirPods, Apple TV и HomePod.

За последние два года Apple также начала использовать различные чипы A-серии в своих компьютерах. С М1 в 2020 году. Apple заявила, что потребуется два года, чтобы перевести свою линейку компьютеров на чипсеты M-серии, и ходят слухи, что компания, вероятно, истечет летом. Новый Mac Pro.

Во время сегодняшнего мероприятия мы можем больше узнать о M1 или даже о его высокопроизводительных собратьях. М1 Про и М1 Макс. Mac Mini, который два года назад помог начать переход на M1, теперь должен пройти модернизацию. Как и MacBook Air. А пока уже идет речь о файле Чип M2 на горизонте.