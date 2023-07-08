Мероприятие LGBT+ Pride в Грузии эвакуировано из-за штурма крайне правыми протестующими POLITICO

ТБИЛИСИ. Полиция в субботу отложила ежегодный гей-прайд в Грузии после того, как сотни протестующих оппозиции ворвались на место проведения.

А организаторы фестиваля в столице Тбилиси заявили в своем заявлении, что им пришлось закрыть ежегодные торжества после того, как властям не удалось сохранить периметр.

«Сегодняшние события свидетельствуют о том, что запланированные на день мероприятия были предварительно согласованы и согласованы между МВД и насильственной группировкой «Альт-Инфо», — говорится в сообщении Tbilisi Pride.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Александр Дарахвилидзе заявил, что «фестиваль прайда должен был состояться на открытой местности» и поэтому власти «не в состоянии обеспечить охрану».

Дым поднялся над этим местом, полем недалеко от города, где горели радужные флаги ЛГБТ+, а правые активисты танцевали под традиционную грузинскую народную музыку. Присутствующим было сказано сесть в автобусы в целях безопасности за несколько минут до этого.

В ответ на нападки посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «Шокирован и грустен Увидеть, что, несмотря на планирование и превентивные меры, фестиваль Tbilisi Pride был отменен из-за риска для безопасности участников».

Узнать больше Потрясен и опечален тем, что, несмотря на планирование и превентивные меры, @твит Фестиваль был отменен из-за угрозы безопасности участников. Я призываю власти обеспечить привлечение к ответственности всех, кто нарушил закон и грубо нарушил мирное собрание. pic.twitter.com/6rOsPQqm8n — Марк Клейтон (MarkClaytonFCDO) 8 июля 2023 г.

Он призвал правительство Грузии «обеспечить привлечение к ответственности всех, кто нарушил закон и серьезно нарушил мирное собрание».

Несмотря на осуждение, спикер парламента Грузии Шалва Бабуашвили заявил, что «полиция отреагировала должным образом» и «должным образом обеспечила безопасность участников и журналистов».

Реми Бони, исполнительный директор неправительственной организации ЛГБТ+ «Запрещенные цвета», заявил, что страны ЕС должны предоставить убежище организаторам в своих посольствах, потому что «их жизни в опасности. преследовать их. «

Узнать больше Посольства стран-членов ЕС в Грузии должны немедленно открыть свои двери для организаторов Tbilisi Pride. Их жизнь в опасности. За ними гонятся тысячи участников беспорядков, выступающих против ЛГБТИК. Власти Грузии не в состоянии обеспечить безопасность. pic.twitter.com/8cYtIoRP6N — Реми Бонни 5 июля 2021 г.

«Альт-Инфо», крайне правая группа, имеющая тесные связи с Грузинской православной церковью, неоднократно устраивала контрпротесты против ежегодных торжеств. В 2021 году на ежегодном мероприятии были ранены десятки журналистов, а позже скончался фотограф.

После насилия в том же году Представительство ЕС в стране направило правительству резко сформулированное письмо, осуждающее «прямые атаки на демократические и проевропейские устремления Грузии» и критикующее сжигание флага ЕС за пределами страны. Парламент.

Выступая перед Politico из толпы в субботу, Леван Чашуа, лидер грузинской национально-религиозной политической группы, сказал: «Я откажусь… вступать в Европейский Союз, если это помешает нам войти в Царство Небесное».

Грузия заявила о намерении присоединиться к Европейскому союзу. Но Брюссель предупредил, что его правительство, стремившееся к более тесным связям с Россией с начала войны на Украине, столкнулось со значительным отставанием в соблюдении прав человека и гражданских свобод.