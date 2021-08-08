Меры Кабмина по сдерживанию инфляции положительно влияют на экономику – Путин – Бизнес и экономика

Первомайский / Башкирия /, 6 августа. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на встрече с рабочими завода CEMEX, что российское правительство успешно реализовало некоторые ограничительные меры в экономике, которые предотвратили рост цен.

«Можем ли мы и должны ли мы принимать какие-либо ограничительные меры внутри страны? Мы можем и должны, и именно этим мы и занимаемся. <...> Правительство определило ряд системных мер по снижению цен в стране. В общем, это экономическая шкала, в которой с административной точки зрения не так много. Я считаю, что это должно в целом положительно повлиять на экономику. На мой взгляд, это уже в определенной степени положительно сказывается на нашей экономике », – сказал Путин.

Он отметил, что цены на продукцию металлургической промышленности на мировых рынках выросли. «Поскольку у нас открытая экономика, и наши металлурги, конечно, стараются извлечь максимальную выгоду из ситуации, которая сложилась на мировых рынках, они поставляют свою продукцию туда. А это приводит к дефициту этой продукции на внутреннем рынке. На рынке, а следовательно, и цены выше », – пояснил Путин.

Президент отметил, что правительство ввело повышенные экспортные пошлины на продукцию металлургической отрасли.

Инфляция в мировой экономике

Путин считает, что инфляция в мировой экономике в целом имеет объективные и субъективные причины, и что «субъективные причины, скорее, проистекают из объективных причин».

«Первая объективная причина связана с эпидемией – не в нашей стране, а в мире в целом. И после спада производства, и долгое время, в течение которого он во многих странах переживал тяжелый этап, [authorities of those states] Он приступил к реализации различных мер по стимулированию экономического роста. «Они не сделали ничего лучше, чем напечатали деньги и бросили их в экономику», – пояснил президент.

По его словам, в странах с развитой экономикой восстановление идет быстрее, чем в странах с развивающейся экономикой, из-за того, что центральные банки ссужают их производство.

“В Штатах, на мой взгляд, есть [lending] до 15%. По словам Путина, это приводит к инфляции. Он отметил, что говорил о Соединенных Штатах не потому, что хотел «посмеяться над ними», а потому, что это «одна из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на мировую экономику в целом».

«Их цель составляла 2%, сейчас инфляция приближается к 5,5-6%. Это много для такой экономики, как США», – добавил российский лидер.

Президент подчеркнул, что почти то же самое происходит в европейских странах и что общий рост цен также влияет на «реакцию в отдельных отраслях».