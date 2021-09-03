Местный гид по Санкт-Петербургу, Россия

Кристина Авдеева – не просто отличный туристический фотограф. Она также тот, кого она разделяет со своим партнером Нико Царевым своей любовью к морю и парусному спорту в проекте под названием дневник морского духа. Вместе они путешествуют по миру в поисках кристально чистой воды, уникальных парусников и, прежде всего, погружаются в местную культуру, превращая каждую поездку в познавательный опыт.

Это интервью является частью Сделал мир локальным, глобальное сотрудничество семи международных изданий Condé Nast Traveler Где 100 человек из 100 стран говорят нам, почему их родина должна стать вашим следующим пунктом назначения.

Расскажите о своих отношениях с Россией.

Россия – страна с суровым климатом, но с теплым сердцем. Здесь родились мои бабушка и дедушка. Здесь живут мои родственники. Санкт-Петербург стал для меня вторым после Москвы родным городом. Здесь я нашел свою любовь. Его близость к Финскому заливу и Ладожскому озеру способствовала образованию большого количества рек и каналов. Именно поэтому Санкт-Петербург называют «Северной Венецией». Для меня это один из самых романтичных городов на планете.

Если бы друг навещал их только 24 часа, что бы вы попросили их сделать?

Петербург прекрасен с мая по сентябрь. Еще лучше в июне, когда ночи короткие и яркие. Днем обязательно нужно пройтись по набережной вдоль каналов в сторону Невы, посетить летний сад, а вечером прыгнуть в лодку, подпереть то, что вы видели днем ​​сейчас, из воды, и увидеть главная магия – открытие мостов под закатным небом.

Какие отели и рестораны вы бы порекомендовали?

Санкт-Петербург – гастрономическая столица России. Из-за жесткой конкуренции почти каждый ресторан очень чувствителен к обслуживанию и качеству продукции. В центре города стоит остановиться в Отель Винвуд. Вы можете выбрать номер с видом на тихий двор или на мост канала Грибоедова. Отсюда открывается панорамный вид на Собор Богородицы в Казани и здание компании «Зингер». Вкусные завтраки доступны для гостей на первом этаже в Кафе Джунгли. А если после долгой прогулки не хочется далеко уходить, то по соседству в здании отеля вы попадете в греко-грузинский ресторан. Кухня Нино. На стойке регистрации вам помогут забронировать столик.