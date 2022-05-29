Местный музыкант рассказывает о мучительной потребности сочинять музыку | Искусство и развлечения

Будучи подростком, выросшим в Буффало, Гилберт Нил избегал неприятностей, присоединяясь к группам и играя музыку по выходным, притворяясь The Beatles, Rush или King Crimson. Отец Нила умер, когда ему было шесть лет, так что на протяжении всей его юности были только он и его мать.

У них было мало средств, поэтому неудивительно, когда его мать откликнулась на объявление о том, что он будет заниматься музыкой в ​​обеденном театре в центре города, чтобы расширить свой музыкальный вкус, включив теперь в него популярные произведения музыкального театра.

«Я бы взял много, потому что каждый сезон мне приходится разучивать новое шоу», — сказал Нил. «Итак, их было четыре или пять, например «Hello Dolly» и «Oklahoma». Не то, что я хотел бы слушать, но вы не можете не иметь эти вещи, которые наполняют вас, если вы непредубеждены. «

В 1999 году Нил покинул Северо-Восток, убедив свою жену, что Чапел-Хилл обеспечит гораздо лучшую музыкальную сцену. Он сразу сформировал отряд. Недостаток уверенности в себе и таланта он компенсировал амбициями. Вскоре он разочаровался в своих товарищах по группе, которые считали присоединение к группе чем-то большим, чем просто хобби.

Он оказывается на распутье, задаваясь вопросом, зачем он тратит впустую свое время, если он никогда не был знаменит, задаваясь вопросом, что он собирается делать со всей музыкой, которую хранит в своей голове.

«Почему бы мне не взять музыку, которая у меня есть, — сказал он, — сделать все, что в моих силах, и посмотреть, что получится». «Итак, тогда я записал свой первый альбом».

Это было в 2006 году. С тех пор Нил выпустил еще пять альбомов. Его седьмой альбом под названием «Я увижу тебя, когда увижу тебя» был выпущен 20 мая и описывает Нила как «о России и о том, как мы часто боремся с признанием в наших домах, поэтому мы идем разговаривать с людьми из дальних стран. .»

Нил сказал, что на его музыкальный стиль большое влияние оказывает структура мюзиклов — сначала большой, затем средний, а затем поэма. Его альбомы, как и мюзиклы, информируют о его воспитании. Они не написаны и не написаны истории, но они следуют образцу.

Талант Нила очевиден, но наиболее очевидны его амбиции. Его песни отшлифованы и искусно спродюсированы. Нет возврата к знакомой земле, потому что это легко. Каждая его песня говорит слушателю о том, что нужно двигаться вперед и размять ноги, ведь это новое путешествие.

Многие его песни содержат клипы, которые также созданы на уровне, который многих удивит. В клипе «Vapor Girl» из нового релиза Нил сидит, глядя в одиночестве, не обращая внимания на русскую женщину, говорящую по телевизору всего в нескольких дюймах от него. Освещение, декорации и движение являются сопутствующими элементами песни.

Внимание к каждой детали и представлению музыки удивительно контрастирует с его борьбой за то, почему он вообще занимается музыкой.

«Если бы я мог, если бы я мог врезать себе в голову эту музыкальную штуку, я бы сделал это завтра», — сказал Нил. «Потому что это не страсть. Это болезнь. Это болезнь. Я никогда не избавлюсь от этого. Я трачу много денег, которых у меня нет, на эти вещи. Как живой дневник. больше всего то, что я ничего не знаю о Моем отце, но мои дети будут знать обо мне».

Зачем выпускать альбомы? Почему бы просто не заполнить ноутбук за ноутбуком домашними записями? Несмотря на все его, казалось бы, пессимистические взгляды на свои шансы на достижение широкого успеха, Нил искренне ценит и находит удовлетворение и счастье, когда его музыка нравится кому-то еще. Если, бросая свое творчество в мир слушателей, одна из его песен доходит до человека, он может проглотить это лекарство от всего, что болеет. И этого не могло бы случиться, если бы его музыка оказалась только на его ноутбуке.

Музыка Гилберта Нила спродюсирована Wampus Multimedia. Чтобы узнать больше о Ниле, перейдите на www.wampus.com/gilbert-neal/. Его музыку можно услышать на Bandcamp, Spotify, Apple Music и Amazon. Его видео можно посмотреть на YouTube.