Мета для отражения требований к учетной записи Facebook для Oculus Quest

мертвых (ранее Facebook) вызвал настоящий переполох в индустрии виртуальной реальности, когда в прошлом году объявил, что планирует потребовать от новых пользователей входить в учетную запись Facebook. Этот шаг не понравился ни в пространстве виртуальной реальности, ни среди критиков в целом. На этой неделе компания заявила, что планирует развернуть опцию, не связанную с Facebook, для входа в свои наушники, начиная со следующего года.

Мета объявила в прошлом году, что Новые пользователи, которые входят в гарнитуры VR, должны будут использовать учетную запись Facebook, начиная с конца этого года.Существующие пользователи должны будут использовать учетную запись Facebook, начиная с 2023 года, чтобы сохранить полную функциональность своих наушников.

между существованием Он молился, потому что обещал ранее Нет Чтобы предложить вам войти в Facebook, Доступ Горячая вода с немецкими регуляторами, А также Скрытый постоянный поток презрения У некоторых клиентов и потенциальных клиентов этот шаг не прошел.

Компания, похоже, наконец оценила негативные настроения, вызванные требованиями учетной записи Facebook, и на этой неделе объявила о планах изменить курс.

Во время основного выступления Facebook Connect генеральный директор Марк Цукерберг сказал, что понимает негативные комментарии и подтвердил, что компания планирует предложить другие варианты.

[…] На чем мы уделяем больше внимания [productivity in VR]И, честно говоря, поскольку мы услышали ваши отзывы более широко, мы работаем над тем, чтобы вы могли входить в Quest с учетной записью, отличной от вашей личной учетной записи Facebook. Вскоре мы начинаем тестировать поддержку бизнес-аккаунтов и работаем над более широким преобразованием. [away from the Facebook account requirement] в течение следующего года. Я знаю, что для многих это большая проблема. Не все хотят связывать свой профиль в социальных сетях со всем остальным опытом, и я это понимаю. Особенно с расширением метавселенной.

в Поделиться в Фейсбуке О компании Ребрендинг в MetaВице-президент XR Эндрю «Боз» Босуорт разделяет это мнение.

«Поскольку мы больше сосредоточились на бизнесе и получили отзывы от более широкого сообщества виртуальной реальности, мы работаем над новыми способами входа в Quest, для которых не потребуется учетная запись Facebook и которые появятся в следующем году. Наш главный внутренний приоритет ».

Для тех, кто уже объединил свои учетные записи Facebook и Oculus, Meta указывает, что вас долго не догонят. Сотрудник, репортер по виртуальной реальности Ян Гамильтон спросил в твиттере, “Я все еще не совсем понимаю, смогу ли я отключить свою учетную запись Facebook, удалить ее и сохранить VR-контент, который я приобрел и использую с Quest 2?” На что Босворт просто ответил: «Да».

Пока нет подробностей об альтернативном расположении учетной записи, хотя один из возможных путей – создать отдельную, не осведомленную «Мета-учетную запись» учетной записи пользователя Facebook, предоставив пользователю решать, хочет ли он связать учетную запись. два. Надо подождать и посмотреть.