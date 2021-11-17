Метеоритный дождь Леониды в 2021 году: наблюдайте, как он достигнет пика в ночном небе за ночь

Последний эпизод космических событий в ночном небе — метеорит Леониды. Событие, продолжающееся месяц, достигнет пика ночью в ранние часы среды.

Если вы думаете не ложиться спать допоздна в шоу, имейте в виду, что почти полная луна, вероятно, затмит некоторые озадачивающие полосы, которые наблюдатели могут легко заметить темными ночами.

Что такое метеоритные дожди?

Когда Земля вращается вокруг Солнца, она проходит через следы обломков, выброшенных кометами и астероидами. Случайные остатки этих следов превращаются в метеоры, когда они проникают в атмосферу планеты, где сгорают во время своего кратковременного спуска.

Результат: метеорные дожди, также называемые «звездами», которые могут длиться от заката до рассвета и ослеплять ночное небо быстрыми полосами света.