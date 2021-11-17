Метеоритный дождь Леониды в 2021 году: наблюдайте, как он достигнет пика в ночном небе за ночь

Последний эпизод космических событий в ночном небе — метеорит Леониды. Событие, продолжающееся месяц, достигнет пика ночью в ранние часы среды.
Если вы думаете не ложиться спать допоздна в шоу, имейте в виду, что почти полная луна, вероятно, затмит некоторые озадачивающие полосы, которые наблюдатели могут легко заметить темными ночами.
Что такое метеоритные дожди?
Когда Земля вращается вокруг Солнца, она проходит через следы обломков, выброшенных кометами и астероидами. Случайные остатки этих следов превращаются в метеоры, когда они проникают в атмосферу планеты, где сгорают во время своего кратковременного спуска.
Результат: метеорные дожди, также называемые «звездами», которые могут длиться от заката до рассвета и ослеплять ночное небо быстрыми полосами света.
Последнее событие — Леониды, метеоры которых происходят из остатков на пыльном пути кометы Темпл-Таттля. Комете требуется около 33 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, выйдя за пределы орбиты Юпитера и повернувшись назад к внутренней части Солнечной системы.
Каждый ноябрь, когда Земля движется по следам древних комет, метеоры разлетаются по атмосфере, создавая полосы света уникального цвета. Следующее близкое посещение Темпеля-Туттля состоится в мае 2031 года, оставив после себя свежий след из фрагментов, который на столетия будет выплевывать из атмосферы Земли.
Но предсказать интенсивность метеорных дождей от кометы из года в год непросто.
Некоторые потоки Леонид превращаются в метеорные бури, когда фрагменты кометы движутся через атмосферу Земли со скоростью, намного превышающей от 1000 до сотен тысяч в час, чем предыдущие близкие посещения кометы. Небесный материал из тех периодов повышенной активности произошел от полета в прошлые десятилетия. Например, во время штормов 2001 и 2002 годов материал в основном поступал от пролета кометы в 1766 году. Михаил Маслов, русский астроном, Ожидать Следующее крупное извержение произойдет в 2034 году, производя до 500 метеоров в час.
В типичный год, такой как 2021, дождь приводит к появлению около 15 видимых метеоров каждый час.
как смотреть
Вторник с полуночи до рассвета Утро среды — лучшее время для просмотра Леонид в действии. НАСА рекомендует положить спальный мешок и лечь на спину на открытом пространстве снаружи с небольшими препятствиями на фоне ночного неба, вдали от светового загрязнения городов.
Наблюдайте за небом в глубине — использование бинокля или телескопа сузит ваше поле зрения.
Метеорные потоки названы в честь созвездий в ночном небе, из которых они, кажется, стреляют, а Леониды имеют тенденцию спускаться из созвездия Льва, созвездия звезд, расположенного в северном небесном полушарии. Держите глаза близко к созвездию Льва, но не сосредотачивайтесь слишком сильно. Яркие полосы света могут пронизывать любую часть ночного неба, когда в атмосферу проникает небесный мусор.
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