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Метеоритный дождь Леониды в 2021 году: наблюдайте, как он достигнет пика в ночном небе за ночь

17 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Последний эпизод космических событий в ночном небе — метеорит Леониды. Событие, продолжающееся месяц, достигнет пика ночью в ранние часы среды.

Если вы думаете не ложиться спать допоздна в шоу, имейте в виду, что почти полная луна, вероятно, затмит некоторые озадачивающие полосы, которые наблюдатели могут легко заметить темными ночами.

Когда Земля вращается вокруг Солнца, она проходит через следы обломков, выброшенных кометами и астероидами. Случайные остатки этих следов превращаются в метеоры, когда они проникают в атмосферу планеты, где сгорают во время своего кратковременного спуска.

Результат: метеорные дожди, также называемые «звездами», которые могут длиться от заката до рассвета и ослеплять ночное небо быстрыми полосами света.

Последнее событие — Леониды, метеоры которых происходят из остатков на пыльном пути кометы Темпл-Таттля. Комете требуется около 33 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, выйдя за пределы орбиты Юпитера и повернувшись назад к внутренней части Солнечной системы.

Каждый ноябрь, когда Земля движется по следам древних комет, метеоры разлетаются по атмосфере, создавая полосы света уникального цвета. Следующее близкое посещение Темпеля-Туттля состоится в мае 2031 года, оставив после себя свежий след из фрагментов, который на столетия будет выплевывать из атмосферы Земли.

Но предсказать интенсивность метеорных дождей от кометы из года в год непросто.

Некоторые потоки Леонид превращаются в метеорные бури, когда фрагменты кометы движутся через атмосферу Земли со скоростью, намного превышающей от 1000 до сотен тысяч в час, чем предыдущие близкие посещения кометы. Небесный материал из тех периодов повышенной активности произошел от полета в прошлые десятилетия. Например, во время штормов 2001 и 2002 годов материал в основном поступал от пролета кометы в 1766 году. Михаил Маслов, русский астроном, Ожидать Следующее крупное извержение произойдет в 2034 году, производя до 500 метеоров в час.

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В типичный год, такой как 2021, дождь приводит к появлению около 15 видимых метеоров каждый час.

Вторник с полуночи до рассвета Утро среды — лучшее время для просмотра Леонид в действии. НАСА рекомендует положить спальный мешок и лечь на спину на открытом пространстве снаружи с небольшими препятствиями на фоне ночного неба, вдали от светового загрязнения городов.

Наблюдайте за небом в глубине — использование бинокля или телескопа сузит ваше поле зрения.

Метеорные потоки названы в честь созвездий в ночном небе, из которых они, кажется, стреляют, а Леониды имеют тенденцию спускаться из созвездия Льва, созвездия звезд, расположенного в северном небесном полушарии. Держите глаза близко к созвездию Льва, но не сосредотачивайтесь слишком сильно. Яркие полосы света могут пронизывать любую часть ночного неба, когда в атмосферу проникает небесный мусор.

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