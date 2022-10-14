Методы расставания Entropiq со всем русским меню | Спортивный

В четверг Entropiq покинула российский состав по Counter-Strike: Global Offensive.
В трансферный список попали Алексей «NickelBack» Трофимов, Владислав «Krad» Кравченко, Игорь «Forster» Безутичский, Николай «Мир» Петюков и тренер Дмитрий «Hosh» Богданов. Они будут продолжать представлять бренд Entropiq до тех пор, пока их контракты не будут выкуплены.
Общероссийский состав представляет чешскую организацию с мая 2021 года, но не прошел квалификацию на PGL Antwerp Major и IEM Rio в 2022 году.
«Мы не достигли наших целей в этом году по разным причинам», — сказал генеральный директор Entropiq Даниэль Клод в интервью HLTV. «Особенно сожалеем, что квалификации по двум последним дисциплинам не увенчались успехом. В то же время с начала войны (в Украине) не удалось достичь бизнес-целей, связанных с нашим составом СНГ. По этим причинам , мы решили внести команду в трансферный список.
У Entropiq есть еще две команды CS:GO с Entropiq Prague и вся польская команда Entropiq Queens.
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