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Методы расставания Entropiq со всем русским меню | Спортивный

14 октября, 2022
Boleslava Sokolova

В четверг Entropiq покинула российский состав по Counter-Strike: Global Offensive.

В трансферный список попали Алексей «NickelBack» Трофимов, Владислав «Krad» Кравченко, Игорь «Forster» Безутичский, Николай «Мир» Петюков и тренер Дмитрий «Hosh» Богданов. Они будут продолжать представлять бренд Entropiq до тех пор, пока их контракты не будут выкуплены.

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