механик ставит под огонь фары машину; Смотреть

Время от времени мы сталкиваемся с видео, которое мы не можем вообразить, но все же нас завораживает. В Интернете циркулирует похожее отличное видео, которое буквально загружает Сцена из боевика, перенесенная в реальный мир. Российский техник по имени Ваан Микалян показывает свою недавно модифицированную машину, которая выстреливает из фар. Видео начинается с того, что Микаелян садится на стандартную Lada 2106. Когда он входит, камера переключается на широкий обзор. Затем происходит неожиданное, когда маленькая машина выпускает две струи пламени из краев своих внешних фар. По крайней мере, в 20 футах от грузовика казалось, что пожар уходит.

инженерные аспекты

Это не разовое мероприятие. У Микаэляна есть выбор: удержать пламя или снова зажечь огонь. Что не ясно, так это то, как работает архитектура этой системы. В военных применениях обычные огнеметы часто подают горючее топливо через резервуар под давлением перед воспламенением смеси на выходе из оружия. На видео не показан интерьер грузовика, но нет никаких следов какой-либо другой техники, особенно танков, необходимых для огнемета. Это означает, что вся установка скрыта под капотом.

Во время клипа есть звук, который может быть помпой. Это, вероятно, обеспечивает энергию, необходимую для выталкивания бензина из форсунок, прежде чем горючий материал сможет взорваться от краев фар. С инженерной точки зрения трюк крутой, потому что строители смогли встроить работающие огнеметы в пустые прорези для фар. Это устройство бесполезно в реальном мире, так как на дороге будут активированы только огнеметы. Микаелян не сообщил, как была сделана машина для стрельбы, но информированные зрители предполагают, что он использовал насос для получения необходимой мощности.

На Reddit зрители Flame Lada Микаеляна оставили много действительно полезных комментариев и предложений для него и его сумасшедшей машины. Один пользователь сети прокомментировал: «Единственный недостаток, который я вижу, – это то, что вам нужно стоять на месте или ехать очень медленно, чтобы пользоваться им, не поджигая машину». Другой написал: «Это очень полезно. Они должны положить это в каждую машину».

Другая машина – Микаелян.

Стрельба из машины была не первым случаем, когда Михаэлиан уехал на машине. Он также создал гигантский грузовик с огромными колесами телеги и восьминогую машину, похожую на паука.

Фото- @vaga_adrenalin / Instagram

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