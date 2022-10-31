«Мечтаю о небесах»: Китай запускает последний модуль космической станции

ПЕКИН (Рейтер) — Китай в понедельник запустил последний из трех модулей, в состав которых войдет его космическая станция, которая должна стать вторым постоянным пилотируемым объектом на низкой околоземной орбите после Международной космической станции под руководством НАСА.

Беспилотный космический корабль Mengtian, или «Сон о небесах», был запущен с помощью самой мощной китайской ракеты «Великий поход 5B» в 15:37 (07:37 по Гринвичу) с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.

В апреле 2021 года Китай начал строительство своей космической станции, запустив модуль «Тяньхэ» — основное жилое помещение для астронавтов. В июле этого года она запустила Вэньтянь, или «В поисках небес», лабораторию, в которой проводятся научные эксперименты.

Ожидается, что 23-тонный Mengtian, также являющийся лабораторией, пришвартуется в узловом порту на одном из концов Тяньхэ позже в понедельник.

Но космическая станция примет свою окончательную Т-образную форму — с Тяньхэ в качестве ядра, окруженного двумя лабораторными модулями, — когда Мэнтянь, находясь на орбите, переместится к одному из радиальных портов Тяньхэ на боку.

Завершение строительства китайской космической станции, рассчитанной как минимум на 10 лет, станет важной вехой в стремлении Китая выйти на орбиту с низкой редкостью, поскольку Международная космическая станция НАСА, вероятно, будет выведена из эксплуатации к концу десятилетия.

Облако растет

Построенный Китаем «небесный дворец», как космическая станция известна на родине, также станет символом растущего влияния и самодостаточности Китая в его космических стремлениях и конкурентом Соединенным Штатам в этой области после их изоляции от Китай. Международная космическая станция и другие формы сотрудничества с НАСА.

Космическая станция также является коронацией президента Си Цзиньпина в течение 10 лет на посту лидера правящей Коммунистической партии Китая.

За время существования станции Китай планирует провести более 1000 научных экспериментов — от изучения адаптации растений в космосе до поведения жидкостей в условиях микрогравитации.

Международный спрос на эксперименты, которые будут проводиться на китайской станции, также возрастет, если Международная космическая станция будет выведена из эксплуатации в ближайшие годы. С ноября 2000 года на борту Международной космической станции было проведено более 3000 научных экспериментов.

Китай принял как минимум девять предложений от ученых из стран от Швейцарии до Индии в рамках первой серии экспериментов в сотрудничестве с космическим управлением Организации Объединенных Наций.

Российское космическое агентство в августе обнародовало физическую модель планируемой космической станции российского производства, окончательный вид которой появится через несколько лет.

В этом году необходимы еще две миссии, прежде чем завод в Китае будет готов к работе.

Ожидается, что в ноябре будет запущен автоматический грузовой корабль снабжения «Тяньчжоу-5», а в декабре на борту космического корабля «Шэньчжоу-15» прибудут три астронавта для долговременного проживания на космической станции.

Космическая программа Китая прошла долгий путь с тех пор, как покойный лидер Мао Цзэдун сетовал на то, что страна не может запустить даже картофелину на орбиту.

Китай стал третьей страной, отправившей человека в космос на собственной ракете в октябре 2003 года после бывшего Советского Союза и Соединенных Штатов.

Репортаж Райана Ву. Под редакцией Шри Наваратнама, Эдмунда Келмана и Ника Макфи.

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