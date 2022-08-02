В прошлом месяце в Швейцарии была открыта новая насосная гидроэлектростанция под названием Нан-де-Дранс, которая фактически функционирует как гидроаккумулятор, накапливая огромное количество энергии. Поскольку Россия ужесточает контроль над энергоснабжением ЕС, это аккумуляторное хранилище может сыграть ключевую роль в спасении блока от кошмарного сценария, когда Путин вообще отключит газ. Эта батарея подземных вод стоит 2 миллиарда евро (1,67 миллиарда фунтов стерлингов) и может хранить 20 миллионов киловатт-часов энергии, что достаточно для питания 900 000 домов.
Для сравнения, по данным Атласа мира, население Европы без России составляет около 603 млн человек.
По словам представителя совета директоров компании Nant de Drance Роберта Джиллета, гидроэлектростанция мощностью 900 МВт, расположенная в швейцарских Альпах, обладает высокой устойчивостью, поскольку приводится в действие маневренными и реверсивными турбинами.
Это означает, что всякий раз, когда возникает необходимость, батарея может перейти от хранения энергии к ее выработке.
Масштабный проект, наконец, открылся в прошлом месяце после того, как на его завершение ушло 14 лет: 17 километров подземных туннелей были прорыты через Альпы, а шесть турбин хранились на глубине 600 метров под землей.
Перед лицом появления новых возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, производство которых носит прерывистый характер, эта гибкость необходима для компенсации различий в электросети и для постоянного поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии.
«Нант-де-Дранс работает как гигантская батарея, которая позволяет вам в краткосрочной перспективе быстро накапливать избыточную электроэнергию в сети или производить необходимую мощность, когда спрос превышает производство».
Являясь одним из крупнейших хранилищ в мире, эта батарея может сыграть решающую роль в стабилизации энергосистемы Европы по мере того, как континент отходит от ископаемого топлива, особенно импортируемого из России, сказал Глитц CNN.
Недавно российский энергетический гигант «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Латвию, член Европейского Союза.
«Газпром» заявил, что Латвия нарушила «условия добычи газа», но не уточнил детали предполагаемого нарушения.
В настоящее время Россия прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, Данию и Нидерланды за отказ платить в рублях.
Германия также столкнулась с сокращением добычи, поскольку Россия приостановила продажи газа гамбургской компании Shell Energy Europe.
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