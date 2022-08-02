В прошлом месяце в Швейцарии была открыта новая насосная гидроэлектростанция под названием Нан-де-Дранс, которая фактически функционирует как гидроаккумулятор, накапливая огромное количество энергии. Поскольку Россия ужесточает контроль над энергоснабжением ЕС, это аккумуляторное хранилище может сыграть ключевую роль в спасении блока от кошмарного сценария, когда Путин вообще отключит газ. Эта батарея подземных вод стоит 2 миллиарда евро (1,67 миллиарда фунтов стерлингов) и может хранить 20 миллионов киловатт-часов энергии, что достаточно для питания 900 000 домов.

Для сравнения, по данным Атласа мира, население Европы без России составляет около 603 млн человек.

По словам представителя совета директоров компании Nant de Drance Роберта Джиллета, гидроэлектростанция мощностью 900 МВт, расположенная в швейцарских Альпах, обладает высокой устойчивостью, поскольку приводится в действие маневренными и реверсивными турбинами.

Это означает, что всякий раз, когда возникает необходимость, батарея может перейти от хранения энергии к ее выработке.

Масштабный проект, наконец, открылся в прошлом месяце после того, как на его завершение ушло 14 лет: 17 километров подземных туннелей были прорыты через Альпы, а шесть турбин хранились на глубине 600 метров под землей.