Меч и фея: вместе навсегда выйдет на Xbox Series, Xbox One 3 ноября

Издатель E-Home Entertainment и разработчик Softstar Technology (Пекин) ты выпустишь Меч и фея: вместе навсегда за Серия XboxИ Xbox OneИ компьютер Через Магазин Майкрософт 3 ноября за 39,99 долларов США для предприятий. объявить. Предварительные заказы теперь доступны с 10-процентной скидкой в ​​размере 35,99 долларов США.

Меч и фея: вместе навсегда Впервые он был запущен для ПК через готовить на пару 21 октября 2021 года на имя Меч и Фея 7прежде чем выйти на PlayStation 5 и PlayStation 4 под новым названием 4 августа 2022 года. Физические версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 планируется выпустить в начало 2023 г..

Вот обзор игры, через Магазин Майкрософт: