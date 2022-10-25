Меч и фея: вместе навсегда выйдет на Xbox Series, Xbox One 3 ноября

Издатель E-Home Entertainment и разработчик Softstar Technology (Пекин) ты выпустишь Меч и фея: вместе навсегда за Серия XboxИ Xbox OneИ компьютер Через Магазин Майкрософт 3 ноября за 39,99 долларов США для предприятий. объявить. Предварительные заказы теперь доступны с 10-процентной скидкой в размере 35,99 долларов США.
Меч и фея: вместе навсегда Впервые он был запущен для ПК через готовить на пару 21 октября 2021 года на имя Меч и Фея 7прежде чем выйти на PlayStation 5 и PlayStation 4 под новым названием 4 августа 2022 года. Физические версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 планируется выпустить в начало 2023 г..
Вот обзор игры, через Магазин Майкрософт:
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Войдите в мир, в котором древние мифы сочетаются с традиционной восточной эстетикой. Меч и фея: вместе навсегдапоследняя независимая запись почти за 27 лет РПГ Деловая франшиза! Он ткет свою историю между тремя кланами: людьми, богами и дьяволами, Меч и фея: вместе навсегда В нем вы управляете незабываемым набором персонажей, каждый из которых обладает уникальными личностями, мотивами, навыками, сильными и слабыми сторонами. Только вместе они могут формировать будущее! Направляйте их как единое целое в этой захватывающей отдельной главе, которая служит отправной точкой для этих новых меч и фея Пока мы отдаем дань великому наследию серии.
Меч и фея: вместе навсегда Он не только отличается самой передовой графикой в истории серии, но также предлагает динамичную боевую механику в реальном времени с полной свободой передвижения и анимацией для полноэкранных навыков. обращает Между игровыми персонажами и стратегией на лету! По пути вы также можете встретить и взрастить духовных существ, которые помогут вам в вашем путешествии. Откройте для себя пышную взаимосвязанную среду, вооружите свою группу новыми навыками, играйте в мини-игры и многое другое, исследуя эту удивительную игру. ролевые игры Эпический, включая эксклюзивные костюмы и скины для оружия, чтобы еще больше улучшить впечатления!
Руководства по функциям
- Сражайтесь в реальном времени и мгновенно переключайтесь между персонажами!
- Исследуйте разнообразные ландшафты, города и многое другое в ярком мире, основанном на мифах.
- Учитесь и сталкивайтесь с новыми навыками по мере вашего продвижения.
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