Мигрантский кризис в Беларуси подвергает испытанию проблемный союз Путина с Лукашенко

МОСКВА — Когда на этой неделе европейские правительства пригрозили Беларуси более жесткими санкциями за разжигание миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ее энергичный лидер ответил, казалось, козырной картой: он может остановить поток газа на Запад.
Была только одна проблема: он не выключал газ.
Поэтому в пятницу Россия, которая отправляет большую часть своего газа в Европу через Беларусь, должна была установить рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Россия была и будет страной, которая выполняет все свои обязательства по поставке газа европейским потребителям», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина.
С тысячами мигрантов, застрявших на морозе на краю Европейского Союза — которых Беларусь поощряла туда, но не позволяла члену ЕС Польше пересечь его границу, — сложные отношения между двумя в значительной степени автократическими союзниками нависают над кризисом. . Смешанные сообщения об экспорте природного газа из России стали последним признаком того, что, несмотря на то, что Путин продолжает поддерживать Лукашенко, он является лидером Беларуси. Крутой парень, который управлял советским колхозом — постоянно поднимает ставки.
Беларусь Лукашенко — единственный полный союзник России в Восточной Европе, регионе, который Москва долгое время считала самой важной сферой своего влияния. Это дает ему огромные рычаги влияния на Путина, хотя его страна с населением в девять миллионов человек имеет крошечную долю размера своего восточного соседа, не говоря уже о военной мощи.
Сейчас, когда напряженность в отношениях между Беларусью и Западом находится на рекордно высоком уровне с тех пор, как Лукашенко жестоко подавил народное восстание в прошлом году, некоторые союзники Кремля говорят, что Россия втягивается в кризис, который она не выбирает.
«Мы не можем позволить хвосту вилять собакой», — сказал в интервью Константин Затолин, известный российский депутат из партии Путина, специализирующийся на отношениях с постсоветскими странами. «Лукашенко психологически хочет быть победителем — это его желание быть мачо. Между этим желанием и нашей политикой есть разница, которую следует увидеть».
Уловка Лукашенко, которую западные официальные лица обвиняют в организации притока мигрантов к границе, подчеркивает непростой союз между его правительством и его могущественным союзником из России. Прошлой весной перед лицом шквала международного возмущения Аварийная посадка европейского пассажирского самолета С белорусским перебежчиком у Лукашенко, похоже, не было другого выбора, кроме как поклониться благодетелям Кремля и согласиться на более глубокую интеграцию с ними.
Но шесть месяцев спустя Лукашенко завершил длительные переговоры с Путиным, не сделав видимости уступкой белорусского суверенитета, и снова не оставил Кремлю иного выбора, кроме как удвоить свою поддержку.
«Люди в Москве полностью устали от Лукашенко, — сказал прокремлевский аналитик Сергей Марков. «Он самый умный переговорщик».
В пятницу в знак солидарности Россия направила десантников к периметру границы Беларуси с Польшей для учений с белорусскими военнослужащими. В Минобороны заявили, что двое десантников скончались от ран, полученных во время учений. Ранее на этой неделе Россия дважды отправляла бомбардировщики с ядерными боеголовками на патрулирование в один и тот же регион.
Министр обороны Беларуси Виктор Хринин подтвердил, что информация белорусской и российской разведки свидетельствует о том, что соседи ЕС, особенно Польша, предприняли военные действия. Они предположили, что готовы «затеять спор».
Но даже некоторые критики Лукашенко и Путина считают, что в какой-то момент Кремль попытается вывести Беларусь из конфронтации.
«Я думаю, что в этом конкретном кризисе импульс к его прекращению будет исходить от России», — сказал Артем Шребман, белорусский ученый из Московского центра Карнеги, который был вынужден бежать из Беларуси в этом году. Для России эскалация станет неудобной.
В нынешнем кризисе цель Лукашенко проста, хотя и неуловима, говорят аналитики: заставить Европейский Союз, который он считает нелегитимным президентом, вести с ним переговоры и отменить санкции. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил в пятницу, что у блока нет «информации», позволяющей предположить, что г-н Путин спровоцировал миграционный кризис, но раскритиковал Россию за то, что она не повлияла на Беларусь, чтобы остановить его.
На данный момент Кремль, похоже, доволен тем, что Европа сама борется с Лукашенко. Хотя г-н Путин дважды разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель на этой неделе, российские официальные лица продолжают настаивать на том, чтобы европейцы разговаривали с Беларусью напрямую.
По мере того, как усиливается давление с целью положить конец пограничному кризису, Несколько авиакомпаний заявили в пятницу Они ограничивали полеты в Беларусь с Ближнего Востока, куда отправлялось большинство иммигрантов. В их числе Turkish Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний, выполняющих рейсы в белорусскую столицу, Минск.
В то же время гуманитарные организации рассказали об ужасных условиях мигрантов, которые ютятся на границе, борясь с холодом и угрозами насилия. По данным коалиции активистов Grupa Granica, пара из Ирака и мужчина из Сирии были избиты и ограблены.
Миграционный кризис происходит на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и южным соседом Беларуси, Украиной — бывшим союзником России, отделившимся в результате своей прозападной революции в 2014 году. Роль Украины вырисовывается для Москвы, и это предостерегающая история, которую Кремль полон решимости. не повторяться.
Понять пограничный кризис между Беларусью и Польшей
Мигрантский кризис. Собрания мигрантов вдоль восточной границы ЕС спровоцировали нападение Эскалация противостояния Вот что вам нужно знать между Беларусью и Европейским союзом:
«Путин взял Крым, что очень хорошо, но Путин потерял Украину», — сказал прокремлевский аналитик Марков. «Если Беларусь тоже проиграет, ему это никогда не простят».
Г-н Лукашенко правит Беларусью с 1994 года и воспользовался многолетним соперничеством между Россией и Западом за влияние в своей стране, что вызвало глубокое разочарование в Москве. И эта игра закончилась в прошлом году, когда он был объявлен безоговорочным победителем на переизбрании в результате голосования, которое многие считали мошенничеством, что побудило Европейский Союз наложить санкции, которые до сих пор его злят.
Поскольку противники Лукашенко считались прозападными, Кремль поддержал его, несмотря на его оговорки — спасая режим Лукашенко, но препятствуя Путину союзником, более странным, чем когда-либо.
В Москве многие ожидали, что поддержка Кремля приведет к более тесной интеграции в «федеративное государство» между Россией и Беларусью, что усилит геополитическое влияние Путина. Но эти переговоры закончились ранее этой осенью без согласования общей валюты или законодательного органа, что говорит о том, что Лукашенко смог сохранить свою независимость.
Г-н Путин и г-н Лукашенко, которым за шестьдесят, разделяют мировоззрение, сосредоточенное на декадентском двуликом Западе. Оба в прошлом году наблюдали за жесткими репрессиями против инакомыслящих. Российские аналитики говорят, что восстание против Лукашенко в соседней русскоязычной стране в 2020 году напугало Кремль и помогло Путину принять решение о роспуске движения лидера оппозиции Алексея Навального.
Подход Лукашенко к иммиграции показывает, как он стремился лавировать между Россией и Западом. В 2018 году он хвастался, что пограничники его страны значительно сокращают незаконный ввоз мигрантов и наркотиков в Европейский Союз. В последние месяцы он свернул в другую сторону: западные официальные лица заявили, что он организовал волну миграции через минский аэропорт к границам своей страны, надеясь поставить в затруднительное положение Европейский Союз, чтобы он легализовал ее.
На территории Минска очевидны человеческие жертвы этой стратегии.
По словам правозащитника из Минска, когда летом стало прибывать большое количество соискателей убежища, они приехали в составе организованных туристических групп с резервацией в Юбилейном — гостиничном комплексе, находящемся в ведении Администрации Президента Республики Беларусь.
Сейчас деньги на исходе, и некоторым приходится спать на улице, сказала минская активистка Алина Чехович в телефонном интервью. Другие переехали в общежитие в центре города, даже когда срок действия виз истек — г-жа Чехович утверждала, что белорусское правительство, которое внимательно следит за нарушениями иммиграционных правил, усугубляет кризис.
Г-жа Чехович сказала, что многие мигранты, прибывающие из Минска на границу, по сути, заперты там во временных лагерях под наблюдением белорусских пограничников, которые не позволяют им вернуться.
«Печально, что люди попадают в такую ситуацию просто из-за действий государства», — сказала она.
Репортаж из Москвы — Олег Мацнев, Брюссель — Моника Брунчук.
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