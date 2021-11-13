Мигрантский кризис в Беларуси подвергает испытанию проблемный союз Путина с Лукашенко

МОСКВА — Когда на этой неделе европейские правительства пригрозили Беларуси более жесткими санкциями за разжигание миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ее энергичный лидер ответил, казалось, козырной картой: он может остановить поток газа на Запад.

Была только одна проблема: он не выключал газ.

Поэтому в пятницу Россия, которая отправляет большую часть своего газа в Европу через Беларусь, должна была установить рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Россия была и будет страной, которая выполняет все свои обязательства по поставке газа европейским потребителям», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина.

С тысячами мигрантов, застрявших на морозе на краю Европейского Союза — которых Беларусь поощряла туда, но не позволяла члену ЕС Польше пересечь его границу, — сложные отношения между двумя в значительной степени автократическими союзниками нависают над кризисом. . Смешанные сообщения об экспорте природного газа из России стали последним признаком того, что, несмотря на то, что Путин продолжает поддерживать Лукашенко, он является лидером Беларуси. Крутой парень, который управлял советским колхозом — постоянно поднимает ставки.