Мигранты приветствуют афганских беженцев, вдохновленные собственными путешествиями

САН-ХОЗЕ, Калифорния (Ассошиэйтед Пресс) — Трамвай Фам слезы вспоминает, как тяжело было сначала в Соединенных Штатах, но также вспоминает радость, которую она чувствовала, будучи 22-летней беженкой из Вьетнама, когда медсестра из ее родной страны разговаривала с ней в языка и провел ее через необходимое медицинское обследование для новоприбывших.

Почти три десятилетия спустя Фам надеется продвигать этот комфорт в качестве дипломированной медсестры в той же клинике Сан-Хосе, штат Калифорния, которая лечила ее семью. В клинике для больных туберкулезом и беженцами при Медицинском центре Санта-Клара-Вэлли осматриваются люди из Афганистана, которые начали искать убежища в Соединенных Штатах после того, как американские войска ушли из страны в августе.

Фам не говорит по-персидски или пушту. Но это может успокоить пациентов, испытывающих стресс из-за работы, которую они не могут найти, или из-за задолженности по квартплате. В тот день я держал за руку кричащую от страха пожилую афганскую женщину.

«Я вижу, как приходят пациенты со всего мира. Я вижу, вы знаете, вьетнамских пациентов. Я вижу много пациентов из числа беженцев», — сказала она. «Я вижу себя».

Клиника по борьбе с туберкулезом и беженцами присоединяется к обширной сети благотворительных и государственных организаций, которым поручено реализовать план президента Джо Байдена по переселению почти 100 000 человек из Афганистана к сентябрю 2022 года. Около 48 000 афганцев покинули военные базы США и поселились в новых общинах. Госдепартамент США сообщил в электронном письме, в том числе более 4000 человек в Калифорнии.

Этому процессу препятствовала необходимость быстрого расширения после значительного сокращения программ беженцев при президенте Дональде Трампе. Криш Омара Вигнараджа, глава Лютеранской службы иммиграции и беженцев, одного из девяти национальных агентств по переселению, сказал, что реакция общины была ошеломляющей и восторженной.

Мы знаем, что переселение — это не процесс, который занимает недели или месяцы. Для успеха требуются годы усилий. И именно здесь очень важно иметь прочные связи с общественностью », — сказал Вигнараджа.

Эта некоммерческая организация, которая работает как минимум в двух десятках штатов, с лета переселила около 6000 вновь прибывших афганцев, в том числе 1400 в Северной Вирджинии, 350 в Техасе, 275 в Вашингтоне и Орегоне и 25 в Фарго, Северная Дакота.

История продолжается

Карли Акард, пресс-секретарь католических благотворительных организаций в Оклахома-Сити, сказала, что Оклахома приняла около половины из 1800 человек, которых, как сообщается, ожидали. По словам Акарда, когда они спешат бежать, многие беженцы прибыли без удостоверений личности.

«Они убежали, и с ними ничего не было», — сказала она.

В Сан-Хосе клиника стремится нанять больше людей и перераспределить персонал до более чем 800 человек, ожидаемых в округе до сентября. По словам директора медицинского центра Нильды Дэвид, это не только значительно больше, чем 100 человек, которые оценили клинику за весь прошедший финансовый год, но и неизвестно, когда они приедут.

Но Дэвид сказал, что это не помешает персоналу из примерно тридцати человек развернуть приветственный коврик в клинике, которая была основана четыре десятилетия назад специально для помощи Юго-Восточной Азии после войны во Вьетнаме. Большинство медсестер, помощников и другого персонала сами являются бывшими иммигрантами или беженцами, и они понимают, как тяжело начинать заново в новой стране.

Медицинский переводчик Джахназ Афшар приветствует носителей персидского языка у входной двери еще до того, как они приедут во время своего первого визита. В офисе без окон она объясняет, чего ожидать во время как минимум четырех посещений в рамках комплексной оценки состояния здоровья, которая включает обновление данных о вакцинации и проверку на наличие инфекционных заболеваний. Все беженцы должны пройти медицинское обследование.

Но Афшар, который переехал из Ирана в 2004 году, также объясняет культурные различия, такие как американское предпочтение личного пространства и сплетен. Вы расскажете новичкам, как ездить на автобусе или пользоваться публичной библиотекой, и убедите их, что в Соединенных Штатах люди помогают, не ожидая получить что-нибудь взамен.

По словам Милен Мадрид, координатора Программы оценки состояния здоровья беженцев Милен Мадрид, большинство сотрудников говорят на двух языках и приехали из ряда стран, включая Китай, Мьянму, Сьерра-Леоне и Мексику. Но персонал может помочь, даже если не говорит на одном языке.

Афганская женщина нервничала и была напряжена, когда на следующий день прибыла на свой первый медицинский осмотр. Но к концу многочасового визита она уже отпускала шутки и делилась фотографиями с помощником по общественному здравоохранению Никки Вонг, которая бежала из Вьетнама десятилетиями ранее со своей семьей.

Еще одна приехавшая из Афганистана приехала в клинику с жалобами на боли в груди, но она так волновалась, что не могла объяснить свои симптомы. Медсестра спросила Фам, может ли она держать ее за руку. Они сели, пока женщина плакала, а затем, наконец, рассказали о стрессе от того, что вся ее семья жила в тесном гостиничном номере.

К тому времени ее боль утихла. Фам отметила, что дочь и зять женщины были оптимистичны, и им было удобнее говорить по-английски. Она отвела дочь в сторону.

«Не могли бы вы провести немного времени со своей мамой, пожалуйста?» Я спросил ее. «Поговори с ней больше».

Персонал приложил все усилия, чтобы предоставить пациентам работу, обставить пустые квартиры и воспользоваться услугами более широкого сообщества для аренды и других льгот. Они запаслись пеленками для младенцев и раздали подарочные корзины на День Благодарения. Во время обычного посещения пациент упомянул, что ему необходимо починить машину, чтобы она работала. В течение нескольких недель клиника собрала для него 2000 долларов.

«У вас другое сердце», — говорит Гаспиндер Манн, помощник заведующего медперсоналом из Индии, о желании иммигрантов помочь.

Афшар говорит, что не может представить, через что проходят беженцы. Бывший дизайнер одежды и ее муж не спасались бегством от раздоров и перестрелок, когда решили покинуть Иран. Однако поначалу я тоже боролся.

«И это одна из вещей, которые я всегда разделяю», — сказала она. «Хотя это будет сложно, позже ты почувствуешь себя счастливым, потому что … ты многому научишься и много вырастешь».

В клинике я позвонил по телефону, чтобы организовать осмотр зрения 50-летнему Мохамеду Аттаю, радиотехнику, который бежал этим летом вместе со своей женой, журналисткой Диной и их дочерью. 10-летняя Сана обожает свою новую школу в Сан-Хосе, но пара беспокоится о поиске работы, когда не знает языка.

Однако вид таких людей, как Афшар и Фам, вселяет в них уверенность.

«Они успешны. Они здесь работают. У них хорошие языковые навыки. Я надеюсь, что смогу встать на ноги менее чем через год», — сказала Дина Аттай, говоря на фарси.