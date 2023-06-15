МИД России вызывает посла Канады по поводу конфискации самолета

ОТТАВА (Рейтер) — Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, что вызвало канадского дипломата в Москву, чтобы выразить протест против захвата самолета Антонова в Торонто, и предупредило, что российско-канадские отношения «на грани разрыва».

Канада в субботу отдала приказ об аресте российского грузового самолета Ан-124 в аэропорту Торонто, что стало первой конфискацией активов, предназначенных для оказания давления на Москву в связи с вторжением в Украину.

Согласно заявлению Госдепартамента, Россия заявила Брайану Эбелю, заместителю главы посольства Канады в Москве, что считает захват самолета «циничной кражей».

В заявлении российского министерства сказано: «Антироссийская политика Канады будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые вот-вот разорвутся по вине администрации Трюдо».

Представитель министерства иностранных дел Канады признал обеспокоенность Москвы и подтвердил «непоколебимую» поддержку Оттавой украинцев.

«Мы были предельно ясны. Те, кто помогал, поддерживал и извлекал выгоду из войны России в Украине, будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении, отправленном по электронной почте.

Канада объявила о захвате самолета, пока премьер-министр Джастин Трюдо находился в Киеве, объявив о новой военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

Член НАТО Канада, в которой проживает одно из крупнейших в мире украинских поселений, является одним из самых активных сторонников Украины и ввела санкции против сотен российских чиновников и компаний, а также широкое торговое эмбарго.

(Отчетность Исмаила Шакила в Оттаве; редакция Марка Поттера и Александры Хадсон)