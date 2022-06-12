МИД Украины призвал лидера АС убедить Россию прекратить войну

МИД Украины призвал главу Африканского союза обратиться к России как к основному источнику продовольственного кризиса с просьбой решить проблему и уважать законные опасения Украины по поводу своей безопасности.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Фейсбук В ответ на призыв главы Африканского союза к Украине разминировать порты Одессы для облегчения экспорта зерна, сообщает Укринформ.

«Мы призываем президента Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги воздействия на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные боевые действия. Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн зерна, застрявших в морских портах, и избежать продовольственного кризиса в Африке и за ее пределами. «, — сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки Африки и полна решимости возобновить экспорт зерна, чтобы помочь Африке обеспечить свою продовольственную безопасность.

В то же время представитель Госдепартамента отметил, что следует совершенно четко прояснить один важный момент: Африке грозит рост цен на продовольствие и возможный голод из-за вторжения России в Украину. Российские военные уничтожают жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру, закрывают морские порты и зерновые терминалы в Украине и наносят ракетные удары по сельскохозяйственным районам на юге Украины. Россия также ворует зерно с захваченных силой украинских земель.

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«В этом контексте досадно слышать, что Украина должна что-то делать, в то время как Россию не осуждают и не призывают прекратить разрушительную войну. Мы усвоили урок, что словам президента Путина нельзя доверять», — сказал Николенко.

Он отметил, что до 24 февраля лидер Кремля и его чиновники неоднократно публично заявляли, что Россия не будет вторгаться в Украину. Они вторглись. Российское военное командование пообещало, что его армия не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. Теперь они разрушают города и деревни, превращая их в руины и выжженную землю. Число погибших мирных жителей уже достигло тысячи. В настоящее время Россия незаконно оккупирует около 20% территории Украины.

«По этой причине необходимо уважать законные интересы безопасности Украины. Украина предложила план из трех пунктов, который позволит открыть свои морские порты для возобновления экспорта зерна: Россия должна вывести свои военно-морские силы в Черное море и Черное море в Азовском море, должна быть предоставлена ​​техника. Для защиты южного побережья Украины в случае, если Россия решит воспользоваться разминированием, должна быть развернута международная военно-морская миссия для патрулирования экспортных маршрутов».

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Как сообщалось, Россия закрыла все порты и торговые пути, по которым экспортируется украинское зерно во все части мира. В Украине до сих пор заблокировано около 20 млн тонн зерна.

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, посетил Москву 2 июня.