Микаэла Шиффрин разбивает гигантский слалом и устанавливает рекорды в финале Кубка мира

Микаэла Шиффрин Он закончил сезон, установив рекорды с двумя другими.

Шиффрин выиграла финал Кубка мира по гигантскому слалому в последний день кампании, разорвав ничью по количеству за всю карьеру женщин в гигантском слаломе и по количеству подиумов во всех гонках Кубка мира среди женщин.

Шиффрин одержала свою рекордную победу в финале 88-го чемпионата мира, одержав победу с отрывом в шестьсот Теа Луиза Стеджерсунд Норвегия собирает больше, чем дважды в Андорре в воскресенье.

Рекордное выступление Шиффрин на 87-м чемпионате мира транслируется на канале NBC в ближайшее воскресенье с 12:00 до 13:00 по восточному времени.

Кубок мира по горным лыжам: Полные результаты

Она выиграла свой 21-й GS в карьере, побив рекорд по количеству побед на чемпионатах мира среди женщин. Врене Шнайдершвейцарская звезда 80-х и 90-х годов.

Она завоевала свой 138-й подиум в финалах чемпионатов мира во всех соревнованиях, чаще всего ломая ничью на чемпионатах мира среди женщин. Линдси Вонн. Шиффрин заработала свой 138-й подиум в своем 249-м старте, что означает, что она финишировала в тройке лучших в 55 процентах гонок Кубка мира, в которых она впервые участвовала в 15-летнем возрасте в 2011 году.

Ранее в этом сезоне Шиффрин обогнала Фон, а затем Ингмар Стенмарк, швед 1970-х и 1980-х годов, имеет наибольшее количество побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. Она выиграла 14 раз с ноября по март, что является вторым лучшим сезоном для нее после ее рекордной кампании с 17 победами в сезоне 2018-19.

В те годы Шифрина переживала самые тяжелые времена в своей жизни, ее место заняла лучшая лыжница мира по слалому и бросила вызов лыжам, как никогда раньше.

В субботу днем ​​Шиффрин спросили, в чем разница между осенним и зимним сезонами. Было несколько факторов. Она сделала одну важную деталь.

«У меня было много проблем с памятью, — сказала она на пресс-конференции. «Не в этом сезоне, а в прошлом сезоне и в позапрошлом. Я не мог вспомнить вращения. И когда я как-то боролся с этим, я не мог сохранить умственную энергию для вторых раундов».

Проверка трассы перед гонкой и возможность сохранить эти знания в течение минуты после более чем часа являются неотъемлемой частью успеха в лыжных гонках. Шиффрин была настолько дотошна и методична в своих тренировках, исторически отдавая предпочтение гонкам в первые дни своей жизни, что проверка, кажется, соответствует ее подготовке мирового класса.

Она не понимала, как потеряла эту способность, пока прошлым летом не начала работать с новым спортивным психологом.

«Это было больше похоже на спортивную психологию и больше внимания, например, на психологию психологии и немного больше на подход к консультированию по вопросам горя», — сказала она. «Объяснение того, что на самом деле происходило в моем мозгу, например, химические изменения в мозге из-за травмы. Не только горе, но и сам травмирующий опыт, когда я знал, что случилось с моим отцом, видел его в больнице, прикасался к нему. его после того, как он умер. Это вещи, которые вы не можете выбросить из головы. Это была она». Эффект. Очевидно, это все еще так».

У Шиффрин был «странный момент» после ее первой проверки трассы в сезоне в ноябре в Финляндии.

«Мне не потребовалось много времени, чтобы осмотреть, — сказала она, — и я запомнила весь маршрут». «Боже мой, я как будто вышел из облака, в котором находился больше двух лет».

За этим последовала, конечно, победа, и сезон, который был близок к беспрецедентному сезону 2018-2019 для Шиффрин. Четырнадцать побед в 31 старте Кубка мира, самый загруженный сезон за всю историю, и завоевание сезонных титулов в общем слаломе, слаломе и GS в побеге.

«После прошлого сезона я не чувствовала, что смогу снова подняться на уровень катания на лыжах, когда он уже выступал в слаломе», — сказала она. Что касается GS, у меня было немного больше надежд на это, но затем, в начале сезона, я как бы разобрался в себе.

«Я чувствую, что мое высокое катание было выше, чем в предыдущие два сезона, возможно, выше, чем вся моя карьера. Мой средний уровень катания также был выше, чем в предыдущих сезонах, и мое низкое катание также было выше».

Однако есть и другие причины для восстановления доминирования, поскольку Шиффрин также была лучшей лыжницей в мире в прошлом сезоне (не считая Олимпиады). В субботу днем ​​она изо всех сил старалась отдать должное своему семилетнему художественному руководителю. Майк Дэйкоторый покинул команду во время Мировой серии после того, как ему сказали, что его не оставят на следующий сезон.

сказала Шиффрин, которая рассталась с Дэем, чтобы взять ее на борт. Карен Харджопервая женщина-профессионал, ставшая главным тренером.

Наибольший успех Шиффрин в этом сезоне начался примерно в то время, когда она смотрела Интервью в середине декабря Среди бывших лыжников из Лихтенштейна Тина Уэзерер и итальянский София Джогия, самые высокие склоны в мире. Гоггия говорила о своем презрении к медиумам.

«С тех пор почти каждый раз, когда я надеваю коньки, я говорю: «Ну, не скромничай сегодня», — сказал Шифрин в январе.

Во время самых высоких подъемов сезона Шиффрин чувствовала себя так же, как и в 2018-2019 годах.

«Для меня сбивает с толку снова оказаться в ситуации, когда я чувствовал такой импульс в течение сезона, потому что тогда [2018-19] «Я думала, что в этом сезоне это больше никогда не повторится, и лучшие дни моей карьеры действительно остались позади, и мне было грустно чувствовать это четыре года назад», — сказала Шиффрин, которой исполнилось 28 лет. Старый на прошлой неделе. «В этом сезоне, во всяком случае, он только что доказал это, одержав 17 побед. [from 2018-19] Независимо от того, пластинки или все эти вещи, такой импульс все еще можно почувствовать».

После последней победы в воскресенье Шиффрин села в кресло победителя с еще одним хрустальным шаром и ответила на вопросы интервьюера. Ее бойфренд был норвежским горнолыжником. Александр Амудет Кильде.

На один вопрос она ответила: «Рад вернуться и сделать это снова в следующем году».

Он мудро ответил: «Да». «Вы будете.»

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