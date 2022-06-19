Микротранзакции Diablo Immortal за две недели заработали 24 миллиона долларов

Diablo Immortal, похоже, хорошо стартовала: мобильная версия франшизы Blizzard принесла более 24 миллионов долларов дохода за первые две недели.

Как я уже заметил PCGamesN, веб-сайт отслеживания отрасли AppMagic Он поделился некоторыми интересными данными о бесплатной игре Diablo Immortal, а также информацией о микротранзакциях, в том числе о том, что США и Южная Корея потратили больше всего денег и что игру скачали более пяти миллионов раз.

На США приходилось 26% всех глобальных загрузок и 43% ранее упомянутого дохода. Что касается доходов, то Южная Корея занимает второе место с 23%, а Япония — третье с 8%.

Эти впечатляющие цифры были достигнуты, несмотря на то, что многих игроков раздражали микротранзакции Diablo Immortal. Некоторые игроки жаловались, что получить лучшую добычу Immortal кажется слишком сложным, не тратя много денег, и даже в этом случае эта добыча не гарантируется.

В нашем текущем обзоре Diablo Immortal мы сказали: «Я только начинаю свое путешествие по Diablo Immortal, но мне нравится то, во что я играл до сих пор. всесторонние и увлекательные боевые подходы.История движется в быстром темпе и постоянно открывает новые области, в то время как несколько систем развития персонажа гарантировали, что я всегда прогрессирую и становлюсь сильнее.

«И с более чем 20 часами игрового процесса без микротранзакций за мной, очевидно, есть много контента, которым можно насладиться, прежде чем вам нужно будет подумать о тратах денег, так что это игра, которую нужно попробовать, прежде чем покупать».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей беседой с разработчиками новой игры, когда они рассказывают об этой новой игре в классической серии.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.