Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 30 миллионов долларов для украинских беженцев

Видео опубликовано в Instagram Катчера. Супруги поблагодарили сторонников за их пожертвования. «Более 65 000 из вас сделали пожертвования», — сказал Кунис. «Мы очень благодарны за поддержку». Она отметила, что, хотя пожертвования не решат кризис, «наши коллективные усилия обеспечат более мягкую посадку для многих людей, которые будут двигаться вперед в своем неопределенном будущем».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы излияние любви, исходившее от всех вас в рамках этой кампании, оказало максимальное влияние на тех, кто в этом нуждается», — добавил Катчер. «По мере продолжения финансирования мы будем относиться к каждому доллару так, как если бы он был пожертвован из нашего кармана».

Международная организация по миграции сообщает, что с начала российского вторжения в Украину в конце февраля страну покинули более 3 миллионов беженцев, в том числе не менее 1,5 миллиона детей. Многие из них нашли убежище в соседних странах, включая Румынию, Молдову и Польшу. 6,48 миллиона человек также были внутренне перемещенными лицами, вынужденными покинуть свои дома в поисках безопасности в других частях страны.

Согласно странице GoFundMe, по состоянию на начало воскресенья было пожертвовано более 34 миллионов долларов в виде 69 300 индивидуальных пожертвований. Сама Кунис — «гордая украинка». на мужа GoFundMe Она объяснила, что родилась в Черновцах, городе на юго-западе Украины, в 1983 году, а восемь лет спустя ее семья уехала в Соединенные Штаты. «Гордые и смелые украинцы заслуживают нашей помощи в трудную минуту», — написала она. «Это несправедливое нападение на Украину и человечество в целом разрушительно, и украинский народ нуждается в нашей поддержке», — добавил он. Пожертвования GoFundMe направляются двум организациям: грузовому перевозчику Flexport, который организует доставку гуманитарной помощи в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове, и компании Airbnb. Предоставление бесплатного краткосрочного жилья беженцам из Украины Кунис и Катчер присоединились к другим звездам, в том числе к Блейк Лайвли и Райану Рейнольдсу, которые также обязались делать пожертвования для украинских беженцев, и к Джиджи Хадид, которая пожертвовала свои доходы Месяцу помощи моде в Украине.